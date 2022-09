หอการค้าจีน-เกดะห์ มาเลเซีย สนใจลงทุนซื้อขายยางพาราในพื้นที่ชายแดนใต้

ศูนย์ข่าวภาคใต้

วานนี้ (12 ก.ย.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.) พร้อมด้วยคุณดาวิน หยาง ประธานสมาคมจีนในอาเซียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าพบ Mr.Ang Saik Cheong SDK.BKM President of Kedah Chinese Chamber of Commerce and Industry ประธานหอการค้าจีน-เกดะห์ ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนา ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียผู้แทนหอการค้าอุตสาหกรรมจีน-เกดะห์ กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งบทบาทการขับเคลื่อนงานของหอการค้าอุตสาหกรรมจีน-เกดะห์ ปัจจุบันมีมากกว่า 30 องค์กรในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีการขับเคลื่อนที่หลากหลายสำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้มีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2565 โดยคณะจะได้เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและประธานองค์กรแนวร่วมแห่งชาติมาเลเซีย ณ ที่ทำการกระทรวงคมนาคม ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ณ ตลาดค้าปลีกค้าส่ง Pasar Borong พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองกับหอการค้ามาเลเซีย-จีน ณ สำนักงานหอการค้ามาเลเซีย-จีน เข้าพบมุขมนตรีเมืองปีนัง รัฐปีนัง ณ ที่ทำการรัฐปีนัง และพบปะนักลงทุน MALAYSIA INVESTMENT ASSOCIATION Mr.Jeffrey Lim และคณะ ณ รัฐปีนัง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบธุรกิจชายแดน และความร่วมมือต่างๆ รวมถึงเดินทางไปเยี่ยมชมท่าเรือปีนัง ตลอดจนพบปะผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในรัฐปีนัง ทั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ รวมทั้งกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง 2 ประเทศต่อไปอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้มีการดำเนินความร่วมมือภายใต้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน คณะกรรมการด้านความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป คณะกรรมการระดับสูง และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งทั้ง 3 ระดับเป็นกรอบความร่วมมือของฝ่ายทหารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง และความร่วมมือชายแดน