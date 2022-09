คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต จับมือบริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้นฯ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา-คนทั่วไป วิชาชีพสายการบิน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต อาจารย์กฤษณ์ สินเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายบุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท BAGS Ground Services จัดการอบรมโครงการ Certificate in Airport Ground Service Operations โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาคการศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคการบริการธุรกิจการบิน ของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้อง Chaofah Grand Ballroom โรงแรม Ramada Plaza Chao Fah Phuketโดยงานนี้ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เอวิเอชั่น บิซ จำกัด ในเครือของบริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ให้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน หรือ Certificate in Airport Ground Service Operations” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครการอบรมจะเริ่มการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 จำนวน 180 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ภึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนรวม 400 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีบริการที่บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ปฏิบัติงานอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings 2022 ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 101-150 ของโลกสาขา Hospitality & Leisure Management ซึ่งคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ได้แก่ BBA in Hospitality Management (การจัดการการบริการ) BBA in Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยว) และ BBA in Business Innovation Management (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)นอกจากนี้ คณะยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากลจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO : TedQual) ในหลักสูตรการจัดการบริการ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มีกลุ่มวิชาธุรกิจการบินในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ให้มีการยกระดับทักษะและความรู้ เพื่อทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่คณะตั้งอยู่ จึงถือเป็นภารกิจหลักที่คณะต้องดูแลบุคลากรในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม ให้มีทักษะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ และยื่นของบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา