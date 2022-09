"คาร์นิวัลเมจิก" ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยแห่งเดียวในโลก ด้วยงบลงทุน 6,600 ล้าน จัดเต็มแสงสีเสียงโชว์สุดอลังการ

100 เมนู ทั้งเมนูแบบตะวันตกและตะวันออก อาหารอินเดีย อาหารมังสวัรัติ และอาหารฮาลาล พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

วันนี้ (1 ก.ย.) นายกิตติกร คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาชี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการคาร์นิวัลเมจิก ว่า จากความสำเร็จของภูเก็ตแฟนต าซี ธีมปาร์ควัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้บริษัทฯพร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ โดยเปิดตัวโครงการ คาร์วัลแมจิก - มหัศจรรย์อาณาจักรเมืองไฟ (Camival Magic -The Magical Kingdom of Lights) ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยที่แรกและที่เดียวในโลก เป็นสวนสนุกที่ชูเอกลักษณ์การจัดงานรื่นเริงสไตล์งานฟันแฟร์หรืองานวัดของไทย พร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผสมผสานความสนุกสนานแบบไทย ๆ ในมาตรฐานระดับโลก ตั้งอยู่ ณ หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ใกล้กับภูเก็ตแฟนตาชี โดยใช้งบลงทุนรวมกว่า 6,600 ล้านบาท ซึ่งเราวางเป้าหมายว่าคาร์นิวัลเมจิกจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับประสบการณ์สุดประทับใจอย่างแน่นอน"คาร์นิวัลเมจิกจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ตื่นตาตื่นใจไปกับ "คาร์นิวัลเมจิก" ผ่าน 4 โชนหลัก ดังนี้ โชนที่ 1 คือ ถนนช้อปปิ้ง คาร์นิวัลฟันแฟร์ (Carnival Fun Fair) เผลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ในร้านค้าที่ถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงามน่าสนใจ ด้วยสีสันสดใสสไตล์คาร์นิวัลไม่เหมือนใคร นักท่องเที่ยวยังสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงตลอดทั้งคืน อาทิ การแสดงขบวนคาร์นิวัล ศูนย์เครื่องเล่น V R ลิ้มรสอาหารทานเล่นและของหวานอย่างจุใจ ถ่ายภาพกับมาสค็อต เกมการละเล่น และเครื่องเล่นแสนสนุกอีกมากมาย เช่น ชิงช้าสวรรค์ มาหมุน หรือ การขับรถแข่ง เป็นต้นโชนที่ 2 ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ (Bird of Paradise) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 3,000 ที่นั่ง มีบรรยากาศในการรับประทานอาหารเสมือนอยู่ในสวนแห่งสวรรค์ รายล้อมไปด้วยรูปป็นปั้นนกยูงยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ มีห้องโถงรับประทานอาหารที่สวยงาม โอ่อ่า หรูหรา พรั่งพร้อมไปด้วยอาหารเสิศรสมากกว่าโชนที่ 3 คือ โรงละครริเวอร์พาเลส์ (River Palace) เป็นโรงละครขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 10 ไร่ เป็นหนึ่งในโรงละครที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับผู้ชมได้มากกว่า 2,200 ที่นั่ง และกายในมีเวทีการแสดงกว้าง 22 เมตร และยาวถึง 70 เมตร พร้อมการแสดงในรูปแบบขบวนพาเหรดอินดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในชื่อ ริเวอร์คาร์นิวัล (River Carnival)โชนที่ 4 คือ เมืองไฟ คิงตอมออฟไลทส์ (Kingdom of Lighเs) เป็นเมืองที่มีไฟประดับประดาสวยงามมากกว่า 40 ล้านดวง ซึ่งในพื้นที่กว่า 9 โซน ทุกท่านจะได้เดินเที่ยวชมและสัมผัสกับแสงไฟ ที่สวยงามเหนือจินตนาการ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา ไฮไลต์ของเมืองไฟ คือ โซนริเวอร์ออฟไลมส์(River of Lights) ที่มีการนำดวงไฟหลายล้านดวงมาประดับบนโครงเหล็กดัดลวดลายสวยงาม (Luminaries) ที่มีความยาวรวมถึง 50 กิโลเมตร เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยล้อมรอบทะเลสาบ โดยสามารถเดินผ่านสะพานเข้ามา ในโชนนี้เพื่อชมความอลังการของดวงไฟหลายสิบล้านดวงแบบพาโนรามารอบทิศทางนอกเหนือจากนี้ โครงการคาร์นิวัลเมจิกยังได้สร้างสถิตีใหม่ แห่งวงการแหล่งท่องเที่ยวของไทยและของโลกหลายอย่าง โดยล่าสุด ได้รับรางวัลสถิติโลก Guinness World Records ถึง 9 รางวัล คือ 1.รถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก2. การแสดงแสงสเสียงที่ใช้ไฟ LED มากที่สุดในโลก 3. รูปปั้นไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. โครงสร้างไฟ LED ใหญ่ที่สุดในโลก 5. ตู้ป๊อปคอร์น (Popcorn machine) ใหญ่ที่สุดในโลก 6. โคมระย้ (Chandelier) ใหญ่ที่สุดในโลก 7. รูปปั้นเปเปอร์มาเช่ (Paper-mache) ใหญ่ที่สุดในโลก 8. กรอบเวที (Proscenium) สูงที่สุดในโลก และ 9. รถตู้ที่ติดไฟ LED มากที่สุดในโลก