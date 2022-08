“สามสามแอดเดอะบีช” แลนด์มาร์กสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนหาดกมลา

เปิดัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ “สามสามแอดเดอะบีช” (333 At The Beach) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท หาดกมลา จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายบียอร์น เคอร์ราจ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในงานเปิดตัว ร้านอาหารหรูสไตล์บีชกริล แห่งใหม่ริมชายหาดกมลา “สามสาม แอด เดอะ บีช (333 At The Beach)” อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตภัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดในประเทศ นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว และ น.ส.มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางสาวไทย ประจำปี 2565 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีสามสามแอดเดอะบีช จุดนัดพบสังสรรค์แห่งใหม่ที่จะยกระดับให้หาดกมลาเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมเยือนทุกครั้งเมื่อมาภูเก็ต