รพ.ธนบุรี ผุด Senior care ที่แรกในภูเก็ต มั่นใจช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังเทรนด์ดูแลสุขภาพมาแรง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน Open House PHUKET Senior care By THG THONBURI HEALTHCARE GROUP ในโอกาสที่โรงพยาบาลธนบุรีเปิด Senior care ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด ณ ภูเก็ตโบ๊ทลากูน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมานพ.พัลลภ เทพวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต กล่าวถึงการตัดสินใจเปิดให้บริการ PHUKET Senior care By THG THONBURI HEALTHCARE GROUP ที่ จ.ภูเก็ต ว่า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นเป้าหมายการเดินทางของผู้คนมากมายจากทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติ ความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้คนน่ารัก อาหารโดดเด่น แต่ภูเก็ตยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลรักษาโรคต่างๆ และเรื่องของสุขภาพทำให้ภูเก็ตเหมาะกับการเป็นสถานที่ที่จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ และการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของของคนหลายคน ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ผสานกับความโดดเด่นทางการแพทย์ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก จนผู้คนจากหลากหลายประเทศต้องเดินทางมารับการรักษาทางการแพทย์ในประเทศไทย ทางธนบุรีเฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย จึงตัดสินใจขยายสาขามาเปิดให้บริการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรกในประเทศไทย ภายใต้ ชื่อ PHUKET Senior care By THG THONBURI HEALTHCARE เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองสุขภาพ และเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพกำลังมา ผู้สูงอายุทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนพ.พัลลภ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ PHUKET Senior care ในภูเก็ต ตั้งอยู่ 2 ที่ คือ ที่แรกตั้งอยู่ที่โบ๊ทลากูน อ.เมือง จ.ภูเก็ต และที่ไทย บูทิค รีสอร์ต ราไวย ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ให้บริการในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้ กลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัด และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแห่งนี้จะแตกต่างกับการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์อื่นๆนื่องจากการดูแลที่นี่จะดูแลเหมือนกับการรักษาที่โรงพยาบาล เพราะมีหมอมาตรวจสุขภาพอาทิตย์ละ 1 วัน มีเจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีนักโภชนาการที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่สำคัญคือเรื่องของที่พักที่ให้บริหารห้องพักแบบโรงแรมที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่นที่โบ๊ทลากูน จะเป็นบรรยากาศอ่าวที่มีเรือยอชต์จอดเรียงราย ส่วนที่ราไวย์ จะเป็นบรรยากาศซีวิว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความสุข และผ่อนคลาย ทำให้เกิดการฟื้นฟูเร็วที่สุดและต่อเนื่องมากที่สุดอย่างไรก็ตาม สำหรับ PHUKET Senior care นอกจากจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการปูพื้นฐานการให้บริการรองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป้าหมายสู่ “การมีความสุข และสุขภาพแข็งแรง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่จะผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับโลกด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ผ่อนคลาย ท่ามกลางกำลังใจจากทีมดูแล ความพร้อมของเครื่องมือ การดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการจะทำให้การฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยประสบความสำเร็จได้สูงขึ้น เนื่องจากอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น และคนกลุ่มนี้มีความต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นสำคัญ จะเห็นว่าชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาเช่าโรงแรม รีสอร์ตพักอาศัยระยะยาว ซึ่งจุดนี้จะเข้าไปรองรับความต้องการได้เป็นอย่างดี เพราะศูนย์แห่งนี้สามารถที่จะดูแลทั้งเรื่องของอาหาร รวมไปทั้งที่พัก และสุขภาพไปพร้อมกันได้นอกจากนั้น ทางศูนย์ยังเปิดสอนการดูแลผู้ป่วยให้ญาติผู้ป่วยด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ รวมทั้งการรับดูแลผู้ป่วยที่ญาติไม่สะดวกในการดูแล เชื่อว่าหลังเปิดให้บริการจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยขณะนี้มีกลุ่มผู้ป่วยสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก