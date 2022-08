สสว. จับมือ จ.ภูเก็ต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC SME 5-10 ก.ย.นี้ ชูขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (16 ส.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SME 2022 เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอำนวย พิณสุวรรณ นายอานุภาพ ยอดขวัญ รอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรม ออน ออน จ.ภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตยังมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งสร้าง Soft Power ในด้านต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพิงการท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยแก้ไขจุดอ่อนหลังผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางอาหารของโลก เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นเมืองที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากดิจิทัลเทคโนโลยีและจากการเป็นเมือง MICE City ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยมีวาระเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ในปี 2565 หรือ APEC 2022 หนึ่งในกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คือ กรอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุม ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธาน โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ของประเทศ และมีบทบาทในฐานะผู้แทนไทยในคณะทำงาน APEC SME ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 นี้ที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับการจัดประชุม APEC SME ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปก (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนโยบายด้านการพัฒนา SME 2.การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปก (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ และ 3.การประชุมรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model) คือ “Inclusive Recovery of APEC MSMEs through BCG & High Impact Ecosystem” หรือ “การฟื้นตัวโดยรวมของ SME ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่าน BCG และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง”นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้ประกอบการ SME ไทย โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 20 ราย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และการจัดกิจกรรมคู่ขนาน โดยการนำคณะผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมย่านชุมชนเมืองเก่า (Phuket Old Town) เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสอันงดงามที่เชื่อมภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน และกลุ่มชุมชนบ้านบางโรง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วิถีวัฒนธรรมซึ่งเป็น Soft Power ที่มีผู้ประกอบการ SME เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ