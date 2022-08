‘แฮปปี้ไทม์ทัวร์หาดใหญ่’ จัดเต็ม! Famtrip To Malaysia 2022 สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวมาเลย์

พิเศษ!!

เมื่อวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565 บริษัทนำเที่ยว “แฮปปี้ไทม์ทัวร์หาดใหญ่” ได้นำเอเจนซี่ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พร้อมสื่อมวลชนใน จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช เดินทางสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวของมาเลเซียในปี 2022 กับทริป HAPPY TIME FAMTRIP TO MALAYSIA 2022 หาดใหญ่-ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง ไฮแลนด์-อิโปห์-หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืนโดยวันแรก (หาดใหญ่-ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์) ได้นำคณะออกเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ ตามเวลานัดหมายตั้งแต่เช้ามืด สู่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ็อบพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) พร้อมสำแดงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านด่านไทยถึงด่านมาเลเซียเพื่อเดินทางเข้าประเทศ เริ่มต้นเดินทางสู่ ‘รัฐปีนัง’ หรือเกาะหมาก ใช้เวลาเดินทางด้วยรถบัสประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงบัตเตอร์เวิร์ท หรือทางด่วนหมายเลข 36 เป็นสะพานทางด่วนระยะทาง 13.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อบนฝั่งแผ่นดินใหญ่ของรัฐ และเป็น 1 ใน 2 สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะปีนังกับแผ่นดินใหญ่‘เกาะปีนัง’ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย ห่างจาก อ.สะเดา จ.สงขลา ของประเทศไทยราว 160 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,046.3 ตารางกิโลเมตร โดยมีความหนาแน่นประชากรประมาณ 1,434 คน ปีนังเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา มีทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู และอิสลามอาศัยอยู่ร่วมกัน ที่นี่จึงมีเสน่ห์ น่าท่องเที่ยว และยังมีวัฒนธรรมเฉพาะ ปีนังจึงเป็นเมืองมรดกโลก สไตล์ “Penang Only”ท่าเรือ Straits Quay Marina ปีนัง ท่าจอดเรือในเมืองจอร์จทาวน์ ดูแลโดยคุณ KahPeng Loke ผู้ประกอบการเรือยอร์ช LUXURY YACHT ซึ่งเป็นไฮไลต์ใหม่ของเมืองปีนัง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกดิน โดยกำลังเป็นที่นิยมสำหรับชาวมาเลเซียในเวลานี้ และเป็นเจ้าภาพสำหรับอาหารกลางวันที่แสนอบอุ่นต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ทางคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง และเข้าสู่ที่พัก Hotel Royal Kuala Lumpur โดยนอนพักที่นี่กัน 2 คืน เป็นโรงแรมในเครือ Royal Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสูงทันสมัย ห้องพักสะอาด ใกล้ย่านชอปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมต่างๆ มากมาย รวมไปถึงศูนย์ความบันเทิง Bukit Bintang โดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีวันที่ 3 (เก็นติ้ง ไฮแลนด์-อิโปร์) นำคณะเดินทางสู่ “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” โดยนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัย และมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชีย จากนั้นอิสระให้คณะได้เดินเพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ชอปปิ้ง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกกันได้เลยแบบยาวๆ จนได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางสู่ “เมืองอิโปร์” เมืองแห่งตำนาน และความคลาสสิก ทั้งยังเป็นเมืองต้นกำเนิดกาแฟ Old Town White Coffee ชื่อดังของประเทศมาเลเซีย ก่อนจะเข้าสู่ที่พัก Lost World Hotel เดินทางชมการแสดงไฟสุดตระการตา พร้อมลงแช่น้ำพุร้อนเพื่อความผ่อนคลายซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดการรับรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างตรงไปตรงมา อันเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ เอเจนซี่ทุกคน ในการนำเสนอข้อมูล และแนะนำการบริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างดีต่อไปในอนาคต งานนี้ต้องขอขอบคุณ น.ส.พนัสนันท์ พรหมเย็น กรรมการผู้จัดการบริษัท แฮปปี้ไทม์ทัวร์หาดใหญ่ รวมทั้งทีมงานทุกคนที่ให้เกียรติสนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้ พร้อมดูแลกันอย่างดีตลอดการเดินทาง