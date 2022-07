คณะกรรมการ BIE พอใจลงพื้นที่ประเมินความพร้อมภูเก็ต เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ (28 ก.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ Mr.Alain Berger ประธานคณะกรรมการบริหาร BIE และ Mr.Dimitri S.Derdentzes. Secretary General of The BIE ร่วมกันแถลงข่าว ภายหลังคณะกรรมการ BIE หรือ คณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ Bureau International des Expositions (BIE) เดินทางมาสำรวจและประเมินความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ที่กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-29 ก.ค. 2565 นี้รวมทั้งแนวคิดและธีมการจัดงาน “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ก็เป็นแนวคิดที่ดี เน้นในเรื่องของสุขภาพ อย่างไรก็ตามในการเสนอตัวครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้น แต่มีคู่แข่งอีก 4 ประเทศ ที่จะมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ อีกครั้งในเดือน พ.ย.2565 นี้ วันนี้ถือว่าประเทศไทยออกสตาร์จได้ดีมาก แม้ว่าระยะทางในการตัดสินจะยังอีกยาวไกลก็ตามด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ ได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของ BIE เพื่อเสนอภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษมาตั้งแต่ปี 2563 หลังจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศ ครั้งแรก ณ ที่ประชุมใหญ่ องค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อีกหนึ่งขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการประมูลสิทธิ์คือการสำรวจพื้นที่ของคณะกรรมการจาก BIE ทั้ง 9 ท่าน ในครั้งนี้ ที่เดินทางลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดในการรองรับการจัดงานครั้งนี้และที่สำคัญคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเน้นย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการเดินทางระดับโลก (World-Class Destination) และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ และยิ่งไปกว่านั้น หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจะถือเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกเป็นครั้งแรกของอาเซียน อย่างไรก็ตามหากผ่านการพิจารณาในรอบนี้ ประเทศไทยจะต้องนำเสนอประเทศ (Country Presentation) เป็นครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันเอาใจช่วยให้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ด้วย”