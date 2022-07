จริงหรือ! แชร์สนั่นภาพป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิภาษาอังกฤษ "ถ้าคลื่นสึนามิมาให้หนีขึ้นที่สูง หรือไปฟินแลนด์"

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

กำลังกลายเป็นแสขำขันกันบนโลกออนไลน์ ที่มีผู้สนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อ Very Finnish Problems โพสต์ภาพป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์ (Tsunami Hazard zone) ซึ่งตั้งไว้เตือนนักท่องเที่ยว และคนไทย ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยสึนามิอย่างไรก็ตาม สำหรับป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนำมาโพสต์ถ้าอ่านเพียงภาษาไทยก็ไม่มีอะไรผิดปกติ เพราะมีรูปพร้อมข้อความระบุว่า พื้นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์ ส่วนข้อความภาษาอังกฤษระบุว่า TSUNAMI HAZARD ZONEส่วนข้อความที่อยู่ใต้รูปคลื่น ภาษาไทยระบุว่า เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้หนีห่างจากชายหาดและขึ้นที่สูงโดยเร็ว ส่วนภาษาอังกฤษ ว่า "IN CASE OF EARTHQAKE. GO TO HIGH GROUND OR FINLAND" ซึ่งหากชาวต่างชาติได้อ่านจะเข้าใจประมาณว่า "หากเกิดแผ่นดินไหวให้ขึ้นไปพื้นที่สูง หรือไปประเทศฟินแลนด์"อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการแชร์ภาพนี้ออกไป กลายเป็นไวรัล ทำเอาชาวต่างชาติและคนไทยที่อ่านป้ายนี้ต่างก็งงกันไป ว่าทำไมต้องให้ไปไกลถึงฟินแลนด์ แต่พอเข้าใจว่าอาจจะพิมพ์ป้ายผิด จาก "INLAND" (พื้นดิน) เป็น "FINLAND" หรือพิมพ์ F เกินมานั่นเอง งานนี้ทั้งฝรั่งทั้งไทยเข้าไปปั่นกันสุดมันส์อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นชาวต่างชาติบางคนยืนยันว่าป้ายที่พิมพ์ผิดนี้มีอยู่จริงๆ พร้อมกับบอกว่าอยู่ที่พิกัดบริเวณสะพานหิน จ.ภูเก็ต แต่ไม่แน่ใจว่าขณะนี้ได้มีการแก้ไขแล้วหรือไม่ แต่จากการตรวจสอบป้ายในพื้นที่ต่างๆหลายแห่งพบว่าป้ายที่มีการติดตั้งอยู่ขณะนี้มีการเปลี่ยนข้อความที่ถูกต้องแล้ว โดยข้อความในป้ายที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ระบุว่า "IN CASE OF EARTHQAKE. GO TO HIGH GROUND OR INLAND"