ส่งออกปลากัดสวยงามกลับมาสดใส ตลาดทั้งในและต่างประเทศเริ่มดีขึ้นหลังผ่านวิกฤตโควิด-19

กระบี่ -

นายสมศักดิ์ คงเมฆา ประธานชมรมเลี้ยงปลากัดสวยงาม เจ้าของฟาร์ม sk betta farm ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกปลากัดสวยงามว่า การเลี้ยงปลากัดสวยงามเป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจทำเงินอีกช่องทางหนึ่ง ที่ตลาดค่อนข้างดี มีทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนไม่สูง ความเสี่ยงน้อย แต่ต้องอาศัยความขยัน และใจรักเป็นทุน สำหรับตนก่อนที่จะมาเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามขาย เริ่มมาจากที่มีความชอบปลากัดเป็นการส่วนตัว โดยเมื่อซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากัดมาเลี้ยงสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้ปลากัดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแสวงหาตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายไปเรื่อยๆ ประกอบกับมีความตั้งใจและสนใจใฝ่รู้ในการเพาะเลี้ยงปลากัดมากว่า 10 ปี โดยในปี 2559 ได้เริ่มต้นเพาะเลี้ยงปลากัดเป็นอาชีพอย่างจริงจัง โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านและหลังบ้าน เป็นสถานที่เลี้ยง และมีสมาชิกในครอบครัวร่วมสนับสนุน ในนามของ SK BETTA FARMหลังจากที่ได้ทำฟาร์มเลี้ยงปลากัด ได้ตั้งเป็นชมรมเลี้ยงปลากัดสวยงาม มีสมาชิกประมาณ 20 คน มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุน ทั้งจากกรมประมง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมปลากัด เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริม เพราะการเพาะเลี้ยงปลากัดที่มีความสวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าไปในตัวอยู่แล้ว และผู้เลี้ยงใช้เวลาในการเอาใจใส่ดูแลประมาณ 3-5 เดือน ปลากัดโตและแข็งแรงเพียงพอในการจำหน่ายสู่ตลาดสำหรับประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากการเพาะเลี้ยงด้วยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่สำคัญครั้งแรกคือ การส่งปลากัดที่เพาะเลี้ยงได้เพียง 1 ตัว ไปประกวดในงานเปิดโลกปลากัดอัญมณีใต้น้ำแดนสยาม ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนั้นได้รับรางวัล Best In Show ประเภทปลากัดแฟนซีที่ทางชมรมอนุรักษ์ปลากัดป่าและปลากัดสวยงามภาคใต้จัดขึ้น และปลาตัวนั้นจึงตั้งชื่อให้เป็นฤกษ์ที่ดีของตนเองว่า The Best เป็นปลาสาย Galaxy NEMO สามสี สีแดง ส้ม และสีขาว ในเวลาต่อมา มีผู้สนใจจาก กทม.ติดต่อขอซื้อมา จึงแบ่งปันขายให้ไปได้ราคาสูงถึง 20,000 บาทจากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลจดบันทึกและเผยแพร่ผลงานการเพาะเลี้ยงลงใน Facebook ชื่อ Account ของ SK BETTA FARM ตลอดจนการขายผ่านเว็บไซต์ และห้องประมูลปลากัดทั่วประเทศ จึงมีผู้สนใจติดตามข้อมูล และความสำเร็จที่โดดเด่นในการเพาะเลี้ยงปลากัดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็น Profile ที่ดีของฟาร์ม ตนเองจากที่เคยสามารถจำหน่ายปลาได้ตัวละเพียงหลัก 100 บาท 1,000 บาท แต่ในปัจจุบันนี้ถือว่าผลผลิตปลากัดที่เพาะเลี้ยงสามารถนำไปสู่ตัวละหลายพันบาท จนถึงหลัก 10,000 บาท รวมไปถึงสามารถกระจายผลผลิตไปยังนานาชาติ ทั่วทุกทวีป เช่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีนอกจากนี้ เป็นที่น่ายินดีฟาร์มของตนยังสามารถจำหน่ายปลากัดสวยงาม ชื่อ แดงไบเล่ ให้แก่ชาวไต้หวัน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้ราคาดีสูงถึง 30,000 บาท โดยความพิเศษของแดงไบเล่ เกิดจากการผสมที่เป็นยีนส์ด้อยกลับกลายเป็นโอกาสทองของฟาร์ม ซึ่งยอมรับว่าการจะมีปลากัดสวยงามได้มาแต่ละตัวต้องอาศัยโชคช่วยด้วย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์แต่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ฟาร์มเลี้ยงปลากัดสวยงามค่อนข้างจะกระทบ เนื่องจากไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ แต่เป็นโอกาสดีที่ตนได้ปรับปรุงฟาร์ม และตอนนี้เริ่มกลับมาเพาะเลี้ยงตามปกติ และโชคดีได้ดิวกับบริษัทจำหน่ายส่งออกปลากัดสวยงามใน จ.นครปฐม ทำให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น มีออเดอร์ทุกสัปดาห์ ซึ่งปลากัดที่ได้รับความสนใจมีหลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ ทางฟาร์มยังเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ โดยสนใจโทร.สอบถามได้ที่เฟซบุ๊ก SK BETTA FARM เบอร์โทร.09-7273-9479