นราธิวาสเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

นราธิวาส -

นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามที่สภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกเดือน ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต : Pius one Blood Donation, More Blood More Lives.” ปีที่ 2 เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ดังนี้ วันที่ 8 มิถุนายน ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจะแนะ//วันที่ 14 มิถุนายน ที่ TK Park นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส//วันที่ 31 มิถุนายน ที่หอประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์//วันที่ 24 มิถุนายน ที่หอประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์//วันที่ 28 มิถุนายน ที่หอประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส และวันที่ 30 มิถุนายน ที่หอประชุม เทศบาลเมืองนราธิวาส พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส หรือ TK Park นราธิวาส พร้อมรับของที่ระลึก (เสื้อยืด//ผ้าขนหนู) ของมีจำนวนจำกัด