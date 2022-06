“มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต” ประกาศความสำเร็จทวงคืนผืนป่าต้นน้ำ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมปลูกป่าใหม่ทดแทน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ซึ่งจัดตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หาดกะตะน้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ร่วมกับโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ขึ้น ที่โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโดยภายในงานได้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้ง การทำความสะอาดชายหาด ชุมชน การแสดง “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” และการร้องเพลง We Are The World จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยหัวอาเซียนวิทยา มอบรางวัลผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในชุมชน แก่ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และรางวัลให้นักสืบสิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนบ้านกะตะ เช่น รางวัลกาจัดการขยะ น้ำเสีย รางวัลอนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งหาดกะตะน้อย รางวัลผู้พิทักษ์ความปลอดภัยหาดกะตะน้อย รางวัลนักสืบสิ่งแวดล้อม รางวัลต้อนรับดูแลลูกค้าดุจญาติมิตร เป็นต้น เพื่อดึงชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ร่วมกับ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และชุมชนกะตะน้อย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 13 โดยเว้นช่วงระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้ ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร ในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพื่อให้ชายหาดกะตะน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยั่งยืน และสร้างให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยภารกิจที่ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลป้องกันไม่ให้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการจัดการน้ำ ดูแลความปลอดภัยในชุมชนและชายหาด รวมถึงการสร้างรายได้และสร้างอาชีพสุจริตในชุมชนจนปัจจุบันได้มีการเริ่มปลูกป่าคืนแก่ธรรมชาติ แต่ก็ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางชุมชมมีความหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดได้ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต กล่าวในต้อนท้ายว่า การป้องกัน ฟื้นฟู ดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ประเทศไทยสามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวปีละเป็นเงินมหาศาล จากที่เรามีธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าใสสะอาด ภูเขาและป่าไม้ที่สมบูรณ์ เป็นเสน่ห์และจุดขายที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา หากสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพลงไป เสน่ห์ของภูเก็ตก็จะค่อยๆ จางหายไป การสร้างจุดขายขึ้นมาทดแทนหรือต้นทุนการทำการตลาดและส่งเสริมการขายสูงมากขึ้น จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เปรียบเสมือนกับเหมืองแร่ที่ขุดจนหมดสาย หรือ บ่อปลาที่ไม่มีปลาให้จับ ก็จะถึงจุดล่มสลายในที่สุด