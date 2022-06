หลักสูตรคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากล จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO.TedQual) เป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง 24 พฤษภาคม 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2568 ในหลักสูตร Bachelors of Business Administration in Hospitality Management (หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร Bachelors of Business Administration in Tourism Management (หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ) การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยอมรับทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับสากล และสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า สมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และประเมินการดำเนินการของหลักสูตร ตามหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติทั้งนี้ สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก QS World University Rankings by Subject 2022 จัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 101-150 ของโลกในสาขา Hospitality & Leisure Management เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565