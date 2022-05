คับคั่ง! ชาวยะลาร่วมชมเชียร์การประกวดธิดานิบงประจำปี 2565 รอบแรก

ยะลา

บรรยากาศการประกวดธิดานิบง รอบคัดเลือกในงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดยะลา ประจำปี 2565 ซึ่งได้เริ่มขึ้นในช่วงค่ำคืนของวันที่ 28 พ.ค.65 โดยมี 37 สาวงามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเวทีเดินโชว์ตัวด้วยการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่นยะลาอย่างสวยงาม ท่ามกลางกำลังใจ เสียงปรบมือจากบรรดาเหล่ากองเชียร์ ทั้งพี่เลี้ยง ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชนที่ส่งสาวงามเข้าประกวด รวมไปถึงประชาชนที่มาร่วมชมการประกวดธิดานิบงอย่างหนาแน่น หน้าบริเวณเวทีกลางการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำทีมรอง ผวจ. นายอำเภอ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมชมให้กำลังใจกับสาวงามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมการประกวดซึ่งการประกวดในรอบคัดเลือกนี้ รอบแรกจะเป็นการเปิดเวทีนำเข้าสู่การประกวดด้วยการเดินโชว์ตัว 37 สาวงาม ส่วนการขึ้นเวทีในรอบที่ 2 จะเป็นการเดินโชว์ตัว พร้อมกับแนะนำตัวเองต่อทางคณะกรรมการ นำโดย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดานิบง ประจำปี 2565 จากนั้นจะขึ้นเวทีในรอบที่ 3 เดินโชว์ตัว รับช่อดอกไม้จากบรรดากองเชียร์ ผู้ให้การสนับสนุนและประชาชนที่เข้าร่วมชมการประกวด พร้อมกับการประกาศผลรางวัลขวัญใจมหาชน ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัล The Best Costume รางวัลผิวสวยหน้าใส และผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ซึ่งการประกวดธิดานิบงในรอบคัดเลือกใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมงโดยผู้ที่คว้ารางวัลผิวสวยหน้าใส เป็นของ น.ส.ภัสนันท์ ตาดำ หมายเลข 23 สำนักงานพลังงาน จ.ยะลา เป็นผู้ส่งเข้าประกวด รางวัล The Best Costume เป็นของหมายเลข 34 น.ส.ธิดารัตน์ ผิวอินทร์ กรมทหาราบที่ 152 ส่งเข้าประกวดสำหรับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เป็นของหมายเลข 17 น.ส.นารีรัตน์ รสหวาน อ.กาบัง และสมาพันธ์ SME จ.ยะลา ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลและสายสะพาย รางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งนับคะแนนจากช่อดอกไม้ 100 บาท 100 คะแนน 500 บาท 500 คะแนน 1,000 บาท 1,000 คะแนน และมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นของหมายเลข 1 น.ส.ภัสสรา ผิวงาม อบต.ลำพะยา ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลและสายสะพาย โดยมี ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดานิบง ประจำปี 2565 เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งสาวงามทั้ง 2 ตำแหน่งนี้จะได้รับสิทธิ 20 คน ในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ