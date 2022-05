รพ.วชิระภูเก็ตประกาศความสำเร็จ ศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนัก 7 ปี ผ่ามาแล้ว 1,500 คน ถือเป็นอันดับต้นของประเทศ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่โรงพยาบาลวิชิระภูเก็ต นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมกันแถลงผลสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนักโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมทั้งเปิดการประชุม "Establish Bariatric center in provincial hospital How can I do it? : เราจะจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนักในโรงพยาบาลจังหวัดได้อย่างไร" โดยแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลระดับจังหวัดจากภูมิลำเนาต่างๆ มาแนะนำแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีอาจารย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาให้คำแนะนำนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลวิชิระภูเก็ต เป็นต้นแบบที่ดีให้ทีมแพทย์อื่นๆ และโรงพยาบาลอื่นที่มีความประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนักรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนทุพพลภาพ ซึ่งโรงพยาบาลวิชิระภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการผ่าตัดลดน้ำหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนทุพพลภาพมาตั้งแต่ ปี 2558 และตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากทั่วประเทศ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดข้างเคียงเข้ารับการผ่าตัดแล้ว 1,559 ราย โดยปัจจุบันสามารถผ่าตัดได้เฉลี่ยเดือนละ 50-60 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดลำดับต้นๆ ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งเป็นการผ่าตัดที่ได้รับการยอมรับมากมากกว่า 30 ปีด้าน นายแพทย์ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวิชิระภูเก็ต กล่าวว่า ผลการผ่าตัดทำให้ลดน้ำหนักลดลงเฉลี่ย 33% จากตั้งต้น ที่ระยะเวลา 1 ปี และทำให้ยังคงน้ำหนักลดลงที่ 22% ที่ระยะ 6 ปี หลังการผ่าตัด อีกทั้งสามารถทำให้เบาหวานหายขาดที่ระยะเวลา 1 ปีหลังการผ่าตัดได้ถึงร้อยละ 72 ของคนไข้ทั้งหมด และมีผลแทรกซ้อนอยู่ในระดับต่ำซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับมาตรฐานระดับนานาชาติ มีชื่อเสียง จนเป็นสถานที่ดูงานและเรียนรู้ในการผ่าตัดของทางแพทย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะเห็นว่าการผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นการผ่าตัดที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังทำให้โรคร่วมที่มาพร้อมกับความอ้วน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงหายขาดได้ ส่งผลให้คนอ้วนทุพพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น