วีว่า อิตาเลีย ไนท์ ที่ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 3 มิ.ย.นี้

เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต สวรรค์ที่ซ่อนเร้นบนเกาะส่วนตัวสุดหรูของจังหวัดภูเก็ต จะจัดงาน “วีว่า อิตาเลีย ไนท์” ครั้งแรก เพื่อสร้างความสุขอีกระดับในการรับประทานอาหารอิตาเลี่ยน พร้อมเครื่องดื่มระดับพรีเมียม ณ ห้องอาหาร มายกริล ห้องอาหารที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพของเรา ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.15 - 20.45 น.ทั้งสองท่านนี้จะมาร่วมกันรังสรรค์ชุดอาหาร 4 รายการ สุดตระการตา ที่นำเสนออาหารชั้นเลิศคู่กับเครื่องดื่มระดับพรีเมียมจากประเทศอิตาลี ในราคาเพียง 2,999++ บาทต่อท่านCrab meat salad | zucchini | grain mustard mayonnaise Vermentino di Sardegna DOC 2019, Costamolino, Argiolas (Sardinia)Ravioli al plin | ricotta and lemon | red mullet | caciucco sauce | aromatic bread crumbsRose’ IGT 2019, Komaros, Gioachino Garofoli (Marche)Wagyu beef cheek in Sangiovese premium beverage| porcini mushrooms | cabbage and pancetta | garlic potato mousselineBolgheri DOC 2018, Aska, Castello di Banfi (Tuscany)Goat cheese | white chocolate crumble | rosemary acacia honeyEspresso semifreddo | Amaretto di Saronno | AlmondsMoscato d’Asti DOCG 2020, Vietti Family (Piedmont)ตั้งอยู่เคียงข้างชายหาดสีงาช้าง ทิวทัศน์อันงดงามของทะเลอันดามันสีเขียวมรกต และอ่าวพังงา เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เชิญชวนให้นักเดินทางมาเยี่ยมเยือนวิลล่าหรู ลิ้มรสอาหารรสเลิศที่ห้องอาหารทั้งสาม และเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยประสบการณ์ที่น่าจดจำและการผ่อนคลายจากสปา ร่วมด้วยการบริการชันเลิศจากพนักงานของเราเดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เป็นสมบัติอันล้ำค่าแห่งเกาะภูเก็ต ซึ่งเต็มไปด้วยความสงบเงียบ ใช้เวลาเพียง 25 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตและ 5 นาทีโดยเรือสปีดโบ้ทส่วนตัวถึงเกาะนาคาใหญ่