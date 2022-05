หรรษากับการรับประทานอาหาร “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” ตลอดเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ กับโปรโมชันสุดพิเศษ 3 ระดับ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา แมริออท บอนวอย ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” (Eat Out with Marriott Bonvoy) เทศกาลอาหารที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ณ ห้องอาหารตลาดใหญ่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ โดยโรงแรมในเครือแมริออทใน จ.ภูเก็ต ได้นำเสนอเมนูอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” มานำเสนอให้สื่อมวลชนได้ลิ้มลองความอร่อย โดยมีสื่อมวลชนในภูเก็ตเข้าร่วมระดับที่ 1 นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลาย ในราคาเพียง 950 บาท ระดับที่ 2 ราคา 1,150 บาท และขั้นที่ 3 ราคา 1,450 บาท คิดเป็นส่วนลดพิเศษถึง 20-50% โดยโปรโมชันนี้ยังสามารถใช้ได้กับอีเวนต์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มอีกมากมาย รวมถึงอาหารจานอร่อยจากโรงแรมและบาร์ที่เข้าร่วมรายการห้องอาหารตะเกียง ภูเก็ต ที่เรเนซอง ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้บริการชุดอาหารทะเล พร้อมไวน์ 2 แก้ว ในโปรโมชันระดับ 3 ที่ 1,450 บาท ในขณะเดียวกัน คนรักอาหารประเภทย่างพร้อมเนื้อคุณภาพ สามารถมุ่งไปยังห้องอาหารเซียร์ส แอนด์ โค บาร์ แอนด์ กริล ที่โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ทนอกจากนี้ ที่ครัวตลาดใหญ่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ นำเสนอบุพเฟต์อาหารนานาชนิด สามารถเลือกวัตถุดิบให้เชฟของโรงแรมได้ปรุงกันสดๆ