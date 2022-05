คึกคัก นักปั่นน่องเหล็กไทย-เทศนับพันราย เข้าแข่งจักรยานทางไกลเลอแทป ไทยแลนด์

พังงา -

เมื่อเวลา 06.00 น.วันนี้ (15 พ.ค.) ที่อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 เขาหลัก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) และนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมปล่อยตัวนักปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” (L’Etape Thailand by Tour de France Phang Nga 2022)ซึ่งมีบรรดานักปั่นน่องเหล็กทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คน ในระยะทาง 75 กิโลเมตร และ 145 กิโลเมตร เข้าเส้นชัยที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าซึ่งในเส้นทาง 145 กิโลเมตร มีไฮไลต์อยู่ที่การพิชิตเนินเขา King Of Mountain 3 จุด ระยะความชันรวม 1,983 เมตร และ King Of Sprint อีก 1 จุด ชิงรางวัลสุดพิเศษ “เสื้อลิขสิทธิ์แท้จาก Tour de France” และผู้ชนะแต่ละประเภทจะได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลก ขณะที่หลังจากการมอบรางวัลให้ผู้ชนะแต่ละประเภท ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2565สำหรับผลการแข่งขันในระยะทาง 145 กิโลเมตร OVERALL ผู้ชนะเลิศชาย Mr.Alex Destribois จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ชนะเลิศหญิง Ms.Emma Fongrit Johansson ประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 คนได้คว้ารางวัล King Of Mountain ไปครองได้อีกด้วย ขณะที่รางวัล King of Sprint ฝ่ายชายได้แก่นายพรเทพ โพธิสุวรรณ ฝ่ายหญิงได้แก่ คุณพรภัทร ภูศรีพงษ์