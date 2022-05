“เวสทินสิเหร่เบย์” มั่นใจท่องเที่ยวภูเก็ตสดใส กลับมาเปิดให้บริการห้องพัก-ห้องอาหาร Prego by the Beach รับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังมีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศโดยยกเลิก Test & Go ซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ทำให้ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เรือท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเริมกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วเช่นเดียวโรงแรมเวสทินสิเหร่ เบย์รีสอร์ท แอนด์สปาภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด และต้องปิดให้บริการในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วบางส่วน รวมทั้งล่าสุดได้ตัดสินใจเปิดให้บริการห้องอาหารอิตาเลียน Prego by the Beach ซึ่งเป็นห้องอาหารที่อยู่ภายในโรงแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติน.ส.กุลธารี แสงชัจจ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต กล่าวถึงการกลับมาเปิดให้บริการโรงแรงแรม และห้องอาหาร Prego by the Beach ว่า หลังจากโควิดระบาดโรงแรมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับที่อื่นจนต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว แต่หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทางโรงแรมได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เนื่องจากมั่นใจว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างแน่นอน แม้จะยังไม่ดีเท่าที่ผ่านมาโดยขณะนี้ในส่วนของห้องพักยังให้บริการไม่เปิดเต็ม 100% แต่พบว่าตั้งแต่เปิดประเทศเป็นต้นมา ในส่วนที่เปิดให้บริการมีการเข้าพักเกือบเต็ม โดยเฉพาะช่วงวันหยุด ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในส่วนของชาวต่างชาติพบว่าตลาดอินเดียกำลังมาแรง และเชื่อว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนห้องอาหาร Prego by the Beach ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรม และเป็นห้องอาหารอิตาเลียนที่อยู่ในตัวเมืองภูเก็ต เมื่อลูกค้ากลับมาต่างก็ถามหา และเรียกร้องให้ทางโรงแรมเปิดให้บริการ จึงได้กลับมาเปิดให้บริการห้องอาหารเต็มรูปแบบอีกครั้ง แต่การกลับมาเปิดในครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเปิดตัว Senior Italian Sous Chef คนใหม่ "ศักดิ์ณรงค์ สรรพแก้ว" หรือ "เชฟแดน" ซึ่งชื่นชอบในการทำอาหารอิตาเลียน โดยการรังสรรค์ เมนูอาหารที่ถูกปากสำหรับทุกคน ด้วยการผสมผสานวัตถุดิบในท้องถิ่น และสไตล์การทำอาหารอิตาเลียนที่ไม่เหมือนใครสำหรับการเปิดให้บริการห้องอาหาร Prego by the Beach นั้นเป็นการเปิดกว้างสำหรับลูกค้าทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะแขกที่พักในโรงแรมเท่านั้น แต่รวมไปถึงลูกค้าข้างนอกด้วย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในเมือง อยู่ในเมืองก็สามารถที่จะหาร้านอาหารอิตาเลียนทานได้ ในราคาอาหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ภายใต้บรรยากาศสระน้ำ และริมทะเลจุดที่ตั้งร้านอาหารเป็นจุดที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกบริเวณปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต ได้อย่างชัดเจน รับรองไม่ผิดหวังกับบรรยากาศ นอกจากนั้น ยังสามารถมาเดินเล่นบริเวณชายหาดได้อีกด้วย ลูกค้าที่มาทานอาหารสามารถที่จะเล่นน้ำสระของโรงแรมได้ แต่ถ้าไม่ใช่แขกที่เข้าพักโรงแรมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยโดยช่วงนี้ทางห้องอาหารมีโปรโมชันต่างๆ มานำเสนอ ซึ่งมีส่วนลดตั้งแต่ 20%, 30% และ อื่นๆ ให้เลือกหลากหลายโปร รวมทั้งเมนูพิซซ่า ราคาถาดละ 199 บาท นอกจากนั้น ยังมีซันเซ็ต ค็อกเทล และอื่นๆ ให้ได้ลิ้มลองอีกหลากหลายเมนู โดยเฉพาะเมนูอาหารอิตาเลียนพลาดไม่ได้