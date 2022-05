พิสูจน์ให้ชัดๆ ดรามาจุดดำน้ำจืดยอดฮิต “ขุมน้ำท่าแตง จ.พังงา” ปลอดภัยหรือไม่ เบื้องต้นยืนยันมีปลาแน่ ชุมชนเปิดให้เล่นน้ำ-ผลิตประปา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

หลังมีประเด็นดรามาถกเถียงกันกรณีมีภาพของกลุ่มนักดำน้ำที่พากันมาดำน้ำจืดบริเวณ ขุมน้ำท่าแตง จ.พังงา ที่โพสต์ลงในสื่อโซเชียล และเพจต่างๆ โดยโชว์ให้เห็นภาพถ่ายใต้น้ำ ที่มีทั้งความสวยงาม และความน่าพิศวงปนกันอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของคนที่เห็นภาพที่โพสต์ออกไป ซึ่งในอดีตเคยเป็นขุมเหมืองเก่ามาก่อน ปัจจุบันเปิดให้เป็นสถานที่เล่นน้ำของคนในชุมชน และคนจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเป็นจุดที่ครูสอนดำน้ำนำนักเรียนไปเรียนดำน้ำลึก จนขณะนี้สถานที่ดังกล่าวกำลังกลายเป็นสถานที่ดำน้ำและถ่ายรูปยอดฮิตไปแล้ว เนื่องจากภาพที่ถ่ายออกมามีความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อเช่น ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ชื่อ @Wowwlog ซึ่งเป็นครูสอนดำน้ำ ที่ได้พานักเรียนไปดำน้ำบริเวณ ขุมน้ำบ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมโพสต์ข้อความว่า เพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่แหล่งน้ำจากทะเลที่ดำน้ำได้ ขอพามารู้จักแหล่งน้ำจืดลับๆ บ้านๆ ที่หนึ่งในพังงาที่ถ่ายรูปสวยมาก อยู่ในอำเภอท้ายเหมือง ชื่อว่าขุมน้ำท่าแตงต่อมาได้โพสต์พร้อมใต้น้ำในหลายอิริยาบถ ท่ามกลางบรรยากาศใต้น้ำที่ทั้งสวยและวังเวง และได้บรรยายภาพว่า เอาจริงทุกครั้งที่มาดำ คือ ยอมใจกับอีคนๆ แรกที่มุดหัวลงไปในน้ำ ด้านบนคือบ้านมาก เหมือนบ่อน้ำทั่วไป ที่ถ้าไม่ลงไปดำแล้วตีขาไปกลางบ่อ มันจะไม่เจออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า ปลาไม่มีสักตัว สิ่งมีชีวิตไม่มีเลย อย่างหลอน5555 เอาจริงๆ ก็รู้แหละว่าทุกครั้งที่พานักเรียนมา นักเรียนก็หลอนทุกคน อีครูก็ด้วย 5555 แต่มันสวยจริงๆ นะ และเป็นที่ที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกดำน้ำในแหล่งน้ำจืดที่ต่างกับทะเลมากๆ ซึ่งทุกคนก็มักจะดำได้ดี เพราะสภาพการจมมันควบคุมง่ายกว่า ถ่ายรูปสวยกว่าดำในทะเลอย่างไรก็ตาม หลังจากมีโพสต์ดังกล่าวออกมา มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมาก จนกกลายเป็นประเด็นดรามาของชาวเน็ตที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งที่ยืนยันว่าน้ำบริเวณนี้สามารถดำได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ทางกรมทรัพยากรธรณีวิทยา เคยมีการเข้าไปตรวจสอบแล้ว สารโลหะหนักที่ตกค้างจากการทำเหมืองแร่ดีบุกอยู่ในค่าที่ไม่สูง ปลอดภัย ซึ่งทางชุมชนยังมีทุ่นกั้นจุดเล่นน้ำให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านลงเล่นได้อีกด้วย ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการลงดำน้ำในบริเวณดังกล่าวจะ ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนหรือเชื้อโรคหรือไม่ขณะที่ผู้ใช้เพจเฟซบุ๊ก secretofmermaid ซึ่งเป็นโรงเรียนสอดดำน้ำแห่งหนึ่ง โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่า สำหรับผู้ที่มีคำถามว่าขุมน้ำท่าแตง แหล่งน้ำจืดแห่งนี้มีความสะอาด รวมถึงคุณภาพน้ำเป็นยังไงทำไมถึงกล้าไปดำ พานักเรียนไปสอน จากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาในวันนี้ ที่นี่เป็นบ่อกักเก็บน้ำ รวมถึงเป็นแหล่งน้ำที่คนทั้งตำบลใช้เป็นน้ำประปา ดังนั้นส่วนตัวคิดว่าถ้ามันสกปรกคนในพื้นที่ก็คงไม่นำมาใช้กันอยู่แล้ว รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนใช้ แต่ถึงอย่างไรไม่ว่าที่ไหนก็สกปรกได้ถ้าใจเราสกปรก เอ๊ยไม่ใช่ ที่ไหนก็ไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ ทะเลก็เช่นกันสกปรกและมีขยะมากมาย ดังนั้น ดำน้ำด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ Stay with your own riskค่ะ ถ้ามีแผลเปิด แผลห้ามโดนน้ำ ก็ไม่ควรมาลงน้ำเนอะ กีฬาฟรีไดรฟ์ คือหนึ่งใน extreme sport ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเซ็นเอกสารยินยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนเรียนอยู่แล้ว รวมถึงผู้สอนด้วย เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้น จงรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของนักเรียนทุกคนก่อนมาเรียนค่ะขณะที่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ น.ส.จันทิรา ดวงใส ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 กล่าวว่า ภายหลังที่มีกระแสข่าวในโซเชียลเกี่ยวกับ กรณีนักดำน้ำมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับขุมน้ำท่าแตง ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำจืดที่สวยงาม แต่มีข้อสังเกตว่าพบสิ่งมีชีวิตน้อยมาก ประกอบกับเป็นเหมืองเก่า จึงเกรงว่าอาจมีโลหะหนักปนเปื้อน ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 ภูเก็ต นำโดยตน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ขุมน้ำท่าแตง ตั้งอยู่ที่บ้านทำแตง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นขุมน้ำจืด สาธารณะขนาดใหญ่ (ที่ดินของรัฐ) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ มีน้ำใสตลอดปี เดิมเป็นเหมืองแร่ดีบุก ที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถลงเล่นน้ำได้ มีการวางแนวเขตจำกัดให้เล่นน้ำเฉพาะพื้นที่ เป็นแหล่งน้ำที่มีชาวบ้านหาปลาเป็นประจำ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ อบต.นาเตย นำไปผลิตน้ำประปาในพื้นที่แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ขุมน้ำท่าแตงเป็นแหล่งดำน้ำจืดที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำในพื้นที่เนื่องจากน้ำมีความใส และใต้น้ำมีซากเรือโบราณ และพืชน้ำที่สวยงาม จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นในขุมน้ำท่าแตง จำนวน 3 จุด ปรากฏว่า มีค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง 4.54-4.75 ค่าออกซิเจน ละลายน้ำเท่ากับ 7.15-7.25 mg/L ค่าความเค็มเท่ากับ 0 ppt ค่าสารที่ละลายได้ในน้ำ เท่ากับ 45 mg/L และค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง 70.4-70.6 uS/cm สำนักงานได้เก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดินในขุมน้ำไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างดินรอบขุมน้ำ ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลการตรวจสอบขณะที่ผู้ใช้ Knotsound Sillapachai Chowwalit ซึ่งเคยไปเคยไปดำน้ำที่ขุมน้ำดังกล่าว ระบุว่า จุดดำน้ำแห่งนี้เป็นจุดดำน้ำที่สวยงาม และจากสภาพน้ำคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะถ้าน้ำมีสารพิษตกค้าง คนที่ไปเล่นน้ำ หรือดำน้ำจะต้องมีอาการแสบ หรือคันบ้าง แต่จากการที่ตนลงไปสัมผัสด้วยตัวเองไม่พบว่ามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด