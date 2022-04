จอห์น-ก้อง นูโว จับมือกลุ่ม Green Hearts ชวนคุณฟังดนตรีในรีสอร์ตกับ SOE Artistic Hearts คอนเสิร์ตรักษ์โลก ณ Beyond Resort เขาหลัก พังงา

เมื่อวันที่ 15-16 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมดนตรี Sounds of Earth (SOE) คอนเสิร์ตรักษ์โลก ประสบการณ์ฟังเพลงที่เชื่อมโยง ผู้คน ดนตรี และธรรมชาติ แบบ Silent Music ฟังเพลงโดยหูฟังถ่ายทอดผ่านระบบเทคโนโลยีไร้สายที่ทันสมัยให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ชวนคุณผ่อนคลาย ตระหนักถึงธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน ลดขยะด้วยดนตรีแบบไม่มีเสียงรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสามารถนั่งฟัง ยืนฟัง เดินฟัง นอนฟัง หรือเปิดสเต็ปเต้นได้ทุกพื้นที่ในรีสอร์ต ณ Beyond Resort เขาหลัก จ.พังงาSounds of Earth หรือ SOE ถือกำเนิดมาจากความตั้งใจของคุณจอห์น นรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ หนึ่งในนักร้องนำวงนูโว โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า “Artistic Hearts” ซึ่ง Hearts มาจากหัวใจของทุกคนที่มีใจอนุรักษ์ และ Artistic ด้วยใจรักในศิลปะของทุกคน มาเป็นส่วนเสริมให้เห็นภาพของการอนุรักษ์อย่างมีสีสัน อารมณ์ พร้อมเติมเต็มความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับบทเพลงจากเหล่าศิลปิน คอนเสิร์ตนี้ ชักชวนศิลปิน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารวมตัวกันเพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตระหนักถึงการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว (Sustainable Tourism) รวมถึงเป็นแบบอย่างของการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ปลอดภัยต่อไวรัส Covid-19 ดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟูพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Exclusive Dinner มอบประสบการณ์รับฟังดนตรีสุดพิเศษ ผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น ดื่มด่ำกับทัศนียภาพ พร้อมด้วยมื้ออาหารแบบ Full Course พร้อมฟังเพลงจากศิลปินCSR หาดทิพย์ ไปปลูกป่าโกงกางกับทีมหาดทิพย์ โดย Coca-Cola หาดทิพย์ เพราะเสียงเรียกจากธรรรมชาติที่ต้องการคนดูแล ให้ผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต และอาสาสมัครไปเปิดประสบการณ์สร้างกำแพงธรรมชาติ โดยปลูกต้นโกงกางและต้นถั่ว ภายใต้การแนะนำพันธุ์กล้าและวิธีการปลูกที่ถูกต้อง โดยสำนักทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 6 และที่สำคัญป่าชายเลนจะทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล ช่วยลดความรุนแรงของพายุ ดักกรองสารพิษ และสารปฏิกูลต่างๆจากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล พร้อมไปกับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงอีกด้วย และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชั้นดี ที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้สัตว์ทะล“สถานที่จัดงานในปีนี้ คือ Beyond Resort เขาหลัก ในเครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดปากวีป จ.พังงา ให้บริการห้องพักสไตล์วิลล่า ซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามแบบร่วมสมัย ชายหาดที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว วิลล่าทุกหลังถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อการพักผ่อนสำหรับแขกที่เป็นคู่รักท่ามกลางความงดงามของท้องทะเลสีครามและผืนทรายขาวละเอียด เพียบพร้อมด้วยห้องอาหารบรรยากาศดี สปาและยิม ตลอดจนบริการด้านกีฬาและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกมากมาย เช่น รางวัลโรงแรมที่มีชายหาดที่ดีที่สุด และโรงแรมที่มีชายหาดโรแมนติกที่สุด จาก World Luxury Hotel Awards”โดยการจัดคอนเสิร์ตดีๆ เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสับสนุนจากเครือกะตะกรุ๊ป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ กลุ่มกรีนฮาร์ทภูเก็ต บริษัท โอราเคิล โปรเจ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กลุ่มดีเจ ป็อปอัพ ดิสโก้ บริษัทพิท เพอร์เฟค จำกัด เช็คอิน อันดามัน และอันดามัน แพชชั่น