จ.นราธิวาสขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

นราธิวาส -

วันนี้ (21 มี.ค.) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดจัดโครงการ "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน : Black To School" ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน On Site On Line เพื่อนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการทั่วประเทศ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในด้านการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาส ทำให้เด็กได้มาเรียนอีกครั้ง ซึ่งมี นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบเครือข่ายจิตอาสา มาร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร่วมแบ่งปัน มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของจังหวัดนราธิวาส "คนนรา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และเป็นการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามนโยบาลของรัฐบาลด้วยพร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน On Site On Line ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน”