กระทบทันที 2 สายการบินรัสเซียหยุดบินเข้าภูเก็ต นักท่องเที่ยวลดฉับพลัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ซี่งกล่าวถึงกรณีสายการบินรัสเซีย 2 สายการบิน ที่ทำการบินเข้าภูเก็ต ได้ประกาศหยุดบินชั่วคราวแบบปลายเปิด โดยมีใจความว่า ขณะนี้มีสายการบินรัสเซียที่บินเข้าภูเก็ต 2 สายการบิน ได้ประกาศหยุดบิน ซึ่งประกอบด้วย S7 - Siberian Airlines ที่บินจากเมืองสำคัญในแถบ Far East และ Siberia ประกาศหยุดบินไปเมื่อวันศุกร์และมีผลทันที และ Aeroflot สายการบินประจำชาติของรัสเซีย ประกาศจะเริ่มหยุดบินทุกเส้นทาง เว้นแต่ไป Berlarus ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ทำให้ขณะนี้ดหลือแต่ Ural Airlines ที่บินจากตอนกลางไซบีเรียเข้ามา และคาดว่า สายการบินดังกล่าวน่าจะมีการหยุดบินเหมือนกันคำถามว่าทำไมถึงหยุดบิน ประเมินได้จากการ Sanction ของยุโรปและอเมริกาที่มีผลทำให้สัญญาการเช่าเครื่องบินของสายการบินทั้งหลายต้องถูกระงับไปด้วย ผนวกกับการที่ระบบสำรองที่นั่ง Sabre หยุดให้บริการแก่ Aeroflot ทำให้การจองที่นั่งในสายการบินรัสเซียเริ่มเป็นไปได้ยากประกอบกับชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบินที่ส่วนใหญ่ใช้ Boeing หรือ Airbus มีความยากในการส่งไปให้สายการบินเหล่านี้เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแม้จะมีสายการบินหลายสายที่บินเชื่อมโยงจาก Moscow หรือ St.Petersburgh ที่สามารถมาเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเข้าภูเก็ตจาก Dubai Doha หรือ Abhu dabi หรือ Istanbul เองก็ตาม แต่สัดส่วนไม่ได้มาก และดูแนวโน้มจะลดลงทุกทีด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจุดนี้ยังไม่นับรวม Payment System ที่ยากขึ้นทุกทีกับการยกเลิกระบบ Swift และการร่วมกันหยุดให้บริการของ Master Card และ VISA กับธนาคารในรัสเซีย ธนาคารใหญ่ในรัสเซียถูกตัดระบบเกือบหมด มีธนาคารขนาดกลางที่ยังพอให้บริการได้ และคงถูกตัดระบบเชื่อมโยงทางการเงินในไม่ช้าPayment Ecosystem ในประเทศไทยที่ไม่มีระบบทางเลือกของการรับชำระจากรัสเซีย ไม่ว่าการจะรับ Mir System หรือ Digital Currencies จึงเท่ากับเป็นการปิดประตูการเปิดรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย และจะนานเท่าที่ความขัดแย้งจะพาไปนายภูมิมิกิตติ์ ยังระบุต่อไปว่า คำถามคือผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต How long can we bite the bullet? ปัญหาเฉพาะหน้านี้จึงเป็นสองเรื่องสำคัญ นักท่องเที่ยวที่จะบินกลับหลังวันที่ 8 มีนาคม ฝจะทำอย่างไร และระหว่างที่พวกเขารอการประสานงานให้เดินทางกลับเขาจะอยู่อย่างไร เพราะ credit card ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้แล้ว