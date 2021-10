ดารา Hollywood ชื่อดัง “Russell Crowe” เผยความประทับใจ Phuket Sandbox

หลังจากภูเก็ตนำร่องเปิดท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox มาได้กว่า 4 เดือน ปรากฏว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดแล้วกว่า 47,000 คน ขณะที่ยอดจองห้องพักตั้งแต่เดือน ก.พ.64-ก.พ.65 พบว่ามียอดจองห้องพัก จำนวน 841,224 คืน สำหรับโครงการ Phuket Sandbox จะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว และยังเป็นช่องทางให้ผู้คนอีกหลากหลายอาชีพเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางโครรงการ Phuket Sandboxล่าสุด ดารา Hollywood ชื่อดังอย่าง “รัสเซลล์ โครว์” ( Russell Crowe) เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ในปี 2000 ซึ่งเดินทางเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ The Greatest Beer Run Ever พร้อมกับทีมงานที่ประเทศไทย ได้โพสต์ภาพและข้อความ อัปเดตชีวิตระหว่างเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ ระหว่างพักอยู่ที่ภูเก็ต ตามโครงการ Phuket Sandboxพร้อมเผยความประทับใจส่วนตัวผ่าน @russellcrowe ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.7 ล้านบัญชีรายชื่อ โดยใด้ทวิตข้อความหลายข้อความชื่นชมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ Phuket Sandbox เช่น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ทวิตว่า “รัฐบาลไทยมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เรียกว่า Sandbox Quarantine ถ้าคุณได้รับวัคซีนครบตามจำนวน คุณสามารถบินไปยังภูเก็ตและเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรี”นอกจากนั้น ยังได้ทวิตข้อความและภาพสถานที่ท่องเที่ยวและทิวทัศน์ที่สวยงามของ จ.ภูเก็ต เช่น “Phuket dreaming” “Go and look at Phuket” “Lost in Bangkok” “Bangkok dreaming” และชื่นชมความเป็นมิตรของคนไทยและอาหารไทยที่มีความพิเศษอันโดดเด่นขณะที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้การรับรองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่ได้ถ่ายทอดความเป็นภูเก็ตที่เขารับรู้ได้ ถึงความมีมาตรฐานและความสวยงามของภูเก็ต ที่เขานำไปบอกต่อให้คนที่ติดตามเขาได้รับรู้ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่ถ้าเราไปประชาสัมพันธ์เองจะต้องใช้เงินมหาศาลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าถึงผู้คนได้มากน้อยแค่ไหน