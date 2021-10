นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -













มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีม Fantastic coconut oil ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ” เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การทำงานให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน จากจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 470 ทีม และคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 64 ทีม ซึ่งคณะกรรมการคัดกรองเหลือเพียง 30 ทีม และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเหลือเพียง 12 ทีม เพื่อเข้าประกวดในรอบรางวัลสุดยอด (Best of the Best) 6 ทีม สำหรับรางวัลในรอบสุดท้ายแต่ละประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดีทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมประกวดเวทีตัดสินรางวัล Best of the Best ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team โดยมีทีมนิสิตร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 12 ทีม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดี ซึ่งทีมนิสิต Fantastic coconut oil คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการนำเสนอการประกวดผลงานรางวัล Best of the Best และได้รับรางวัลสุดยอด Best of the best ประเภทใช้ดีได้แก่ ทีม zabza Cricket (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ต.หนองพระ ผลงานน้ำพริกนรกจิ้งหรีดได้แก่ ทีมตะกร้า 3 ใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ ผลงานโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชนได้แก่ ทีม Less Plastics (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา จ.เชียงราย ผลงานกระเป๋าผักตบชวาได้แก่ ทีม Fantastic coconut oil (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว ต.เขาปู อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ผลงานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้แก่ ทีม Siamese Betta (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดบ้าน (อ้อมพยศ) ผลงานปลากัดไทยได้แก่ ทีม MAI (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุง โซน 6 ผลงานพรมเช็ดเท้าเพื่อสุขภาพ และทีมสิงห์สะอาดโมเดล (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด ผลงานกี่ทอผ้าพกพา