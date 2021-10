ทีม "ช่วยด้วย ช่วยคุณ ได้ถึงบ้าน" มอบยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ จ.กระบี่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

กระบี่ -

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกันรับมอบสิ่งของบริจาค ยาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 716 กล่อง มูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ผู้บริหารโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ และศูนย์พื้นฟูดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์ ร่วมกับทีมโครงการ "ช่วยด้วย ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน" นายแพทย์อนุชา พาน้อย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Doctor A to Z นางกรรณิการ์ จำป่าพันธ์ ผู้ก่อตั้งโครงการช่วยด้วย COO&CO Founder Doctor A to Z พว.นิตยา ชไนศวรรย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบนางกรรณิการ์ จำปาพันธ์ ผู้ก่อตั้งโครงการช่วยด้วย COO&CO Founder Doctor A to Z กล่าวว่า โครงการช่วยด้วย ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ริเริ่มโดย Doctor A to Z ระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ร่วมมือกับแพทย์โควิดจิตอาสากว่า 400 คน และพันธมิตรภาคเอกชนกว่า 30 บริษัทชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องรักษาตัวที่บ้านภายในวิกฤตเตียงเต็ม ปัจจุบันโครงการดูแลผู้ป่วยไปแล้ว 1,500 รายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการดำเนินโครงการได้รับผลตอบรับจากผู้ป่วยที่ดี ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลจนอาการดีขึ้นและหายป่วยเป็นจำนวนมาก"โครงการ “ช่วยด้วย” ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ผ่านไลน์กลุ่ม "ช่วยด้วย " ได้ที่ Line: @helpus หรือ https://lin.ee/I2Za99m จังหวัดใดสนใจโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Service@doctoratoz.co "ด้าน ผศ.ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน (ดร.หนึ่ง) ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์ สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.กระบี่ มากกว่า 100 รายต่อวัน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะคนกระบี่ที่อยู่ในธุรกิจสุขภาพ และเป็นหนึ่งในทีมจิตอาสา ในโครงการช่วยด้วย ช่วงที่กรุงเทพฯ วิกฤตมากๆ ได้เห็นการทำงานของโครงการที่มีประโยชน์มาก ทำให้อยากนำโครงการช่วยด้วย มาช่วยเหลือชาวกระบี่ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพราะการลดตัวเลขผู้ติดเชื้อ คือการที่ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ในฐานะคนกระบี่ที่เกิดและโตที่จังหวัดนี้ อยากออกมาช่วยเหลือให้กระบี่เรารอดจากสถาวะวิกฤตครั้งนี้และหยุดเชื้อ ช่วยเหลือคนไข้ให้ไว ที่สุด อยากเชิญชวนทุกคนออกมาช่วยด้วย ช่วยกัน”