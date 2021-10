เอกชนเสนอรัฐ ลดมาตรการเข้า“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” วางเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้าเกาะ 1 ธ.ค.วันละ 1 หมื่นคน เผย 100 วัน นักท่องเที่ยว เข้า 43,026 คน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ ( 9 ต.ค.) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดเสวนา “PTA Townhall” ล้อมวงพูดคุยตอบทุกคำถาม ด้านการท่องเที่ยว และ ก้าวต่อไปจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในรูปแบบไฮบริด นำโดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ อุปนายกฝ่ายสนันสนุนกิจกรรมประชุมและสันทนาการ และคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และ ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวเตรียมเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยนางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวสรุปถึงความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ว่า ขณะนี้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกว์เดินทางมาครบ 100 วัน เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักถึง 779,502 คืน จำนวนนักท่องเที่ยว 43,026 คน มีโรงแรมเปิดให้บริการจำนวน 460 โรงแรม ซึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพบว่าดีขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นช่วงที่มีกระแสการเปิดปิดประเทศ ทำให้ยอดจองห้องพักลดลง แต่ปัจจุบันพบว่ายอดจองห้องพักดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนี้เราต้องมามองร่วมกันไปข้างหน้า ในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 แบบ Next Normalสำหรับหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับต้น โดยอันดับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย ตามมาด้วย นักท่องเที่ยวอเมริกัน อิสราเอล อังกฤษ และ อื่น ๆอย่างไรก็ตามพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วเกาะภูเก็ต แต่พื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ยังคงเป็นพื้นที่ป่าตอง ที่มีการเข้าพักมากถึง 40 % ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา รองลงมา คือพื้นที่เชิงทะเล กะรน และ ราไวย์ ส่วนการตัดสินใจการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวพบว่ามีการตัดสินใจเร็วขึ้น ทำให้ยอดจองห้องพักโตขึ้นขณะที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงก้าวต่อไปของโครงการ Phuket Sandbox, What Next: PHUKET 121 ว่า ในส่วนของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องการที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้นอีก 30 % หรือประมาณวันละ 10,000 คน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่วันละประมาณ 700 คน คิดเป็นแค่ 1.5% ของในอดีต จะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวขณะนี้ยังไม่สามารถสร้างรายให้กับคนภูเก็ตทั้งหมด แต่เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวกระจะกระจายไปยังกลุ่มอาชีพต่างๆมากขึ้นด้วย