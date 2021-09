คนกระบี่ไม่ทน จี้ผู้ว่าฯ ยกเลิกงานคอนเสิร์ต ของ ททท.

กระบี่

วันนี้ ( 27ก.ย.) กลุ่มกระบี่ไม่ทน นำโดยนายพลัง หนูเหลือ ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ เพื่อยื่นหนังสือต่อ พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอให้มีการตรวจสอบและยุติการจัดงาน Thailand Sha Sha Sha The Memory @Krabi หลังจากได้มีประชาชนชาวกระบี่ จำนวนมาก ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในช่วงของการะบาดไวรัสโควิด 19 อย่างรุน มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 คน โดยมีนายสมปอง รัตนะ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ รับเรื่องสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มกระบี่ไม่ทน ขอให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 69/2564 ซึ่งมีช่องโหว่ที่สามารถอนุญาตให้จัดกิจกรรมอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทันที และให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่มีการออกประกาศคำสั่งใหม่ ซึ่งมีความรัดกุมและเคร่งครัดเหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัดกระบี่โดยทันที พร้อมกับขอให้ยกเลิกการจัดงาน Thailand Sha Sha Sha The Memory@Krabi เนื่องจากมีเสียงต่อต้านและไม่พอใจของพี่น้องประชาชนคนกระบี่เป็นวงกว้างต่อโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเอกสารรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ Thailand Sha Sha Sha The Memory@Krabi ออกมาแสดงภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้ประชาชนเจ้าของภาษี ได้ร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน Thailand Sha Sha Sha The Memory @ Krabi ขึ้นในพื้นที่ อ่าวนาง แลนด์มาร์ค ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่โดยกิจกรรมดังกล่าว มีระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม และไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากไม่ได้รับทราบข้อมูลโครงการสำหรับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างกว้างขวางเนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง