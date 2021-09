ตร.เลือกย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็น "เมืองอัจฉริยะ" นำร่องโครงการ OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (26 ก.ย.) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สภ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ติดตามผลการดำเนิน "โครงการ Smart Safety Zone 4.0" สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ "โครงการ Smart Safety Zone 4.0" ขึ้น เพื่อนำร่อง 15 พื้นที่ โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ซึ่งใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 นั้น เป็นแนวคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจให้ประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่เป็น Landmak แหล่งเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมาสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ ยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดเรื่องระบบราชการ 4.0 ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการป้องกันอาชญากรรมในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานภายใต้ชุมชนย่านเมืองเก่า OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0 มีพื้นที่รับผิดชอบ 1.02 ตารางกิโลเมตร ภายใต้แนวคิด ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากวิกฤต COVID-19 หรือ PHUKET SANDBOX ด้วยเสน่ห์ความงามของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สำคัญต่างๆ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน วัด พิพิธภัณฑ์ และโรงเรียน ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จึงได้เน้นการสร้างพื้นที่ SAFETY ZONE โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมควบคู่กับการบูรณการกำลังกับหน่วยร่วมปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน โดยนำวัตกรรมที่มีมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การสำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม มีห้องปฏิบัติการ CCOC โดยเชื่อมสัญญาณจากกล้องของหน่วยงานราชการ และเอกชนมายังห้องปฏิบัติการ และนำวิทยุระบบดิจิทัลมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สามารถควบคุมสั่งการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดทำ LINE OFFICAL SAFETY ZONE เพื่อบริการประชาชนทางออนไลน์ รวมถึงการสร้าง CYBER VILLAGE โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตร BIG SIX จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชุนย่านเมืองเก่า และชุมชนชาร์เตอร์ดแบงก์ โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานกรรมการ มีการทำ MOU ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำ HELLO PHUKET APPLICATION เพื่อบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึง SMART CARD READER พร้อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ติดตั้งแอปพลิเคชัน COVID CONTROL เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ บุคคลเฝ้าระวัง ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมในยุค 4.0 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่จราจร เจ้าหน้าที่สืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว และกรมเจ้าท่าในจังหวัดภูเก็ต ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมในพื้นที่