คนกระบี่หวั่น ททท.จัดงาน Thailand SHA SHA SHA @ Andaman 10 วันรวดเกิดคลัสเตอร์ใหม่ หลังพบผู้ป่วยเพิ่มเฉียดวันละ 200 คน

กระบี่ -

จากกรณีที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการจัดงาน Thailand SHA SHA SHA @ Andaman The Memory เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งในการจัดงานในแต่ละพื้นที่ได้มีดารา นักร้อง ศิลปินมาแสดงในงานกันเป็นจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-3 ต.ค. ที่อ่าวนางแลนด์มาร์ก ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ปรากฏว่าได้สร้างความกังวลให้พี่น้องประชาชนใน ต.อ่าวนาง และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่รุนแรงมากสำหรับการจัดงาน Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory กระตุ้นการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ พร้อมกัน 10 วันรวด 24 ก.ย.-3 ต.ค.นี้ สำหรับ จ.กระบี่ จัดที่อ่าวนางแลนด์มาร์ก ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ภายในงานมีกองทัพศิลปินมากมาย เช่น ตู่ ภพธร, นนท์ ธนนท์, ก้อง สหรัฐ, ป็อบ ปองกูล, ต้น ธนษิต, ส้ม มารี, นิวจิ๋ว, แพรว คณิตกุล, ลุลา, คชา, โจอี้ เดอะ วอยซ์, ไอซ์ ศรัณยู เป็นต้นแนวคิดการจัดกิจกรรม Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory เป็นไปในรูปแบบ New Normal ที่จะดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Safety Health Administration) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้เกิดความมั่นใจในการมาร่วมงาน