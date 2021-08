กระบี่เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ดัง “ฟาสต์แอนด์ฟีเรียส 9” ขับ ATV แทนรถหรู รับกระบี่แซนด์บ็อกซ์

กระบี่ -

จังหวัดกระบี่ได้เปิดตัวแคมเปญ “Krabi Get More” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และประเดิม 1 ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้วยการล่องเรือชมความงามของเขาขนาบน้ำ เอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอเมืองกระบี่ รายล้อมด้วยป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างชายฝั่ง และรับประทานอาหารทะเลสดสะอาดรสชาติมัดใจนักชิม คัดสรรเมนู Signature จากร้านมะหญิงกระชังปลา 1 ใน 44 ร้านอาหาร ของ 10 เส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ “Krabi Get more”สำหรับกิจกรรมชวนเที่ยวกระบี่ตามรอยภาพยนตร์ “ฟาสต์แอนด์ฟีเรียส 9” หรือเร็วแรงทะลุนรก ซึ่งเป็นหนังฟอร์มยักษ์ ได้ถ่ายทำไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการนำออกมาฉายสู่สายตาชาวโลก และได้มีการถ่ายทำในพื้นที่หมู่ 1 บริเวณคลองสระแก้ว บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นอีก 1 เส้นทางท่องเที่ยว “Krabi Get More” กระบี่โดยได้มีการเปิดตัวไปวานนี้ (24 ส.ค.) โดยมี น.ส.นวลพรรณ ล่ำซำ เซเลบชื่อดังระดับประเทศ หรือ “มาดามแป้ง” กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือเอฟซี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และดารานักแสดง เช่น แมค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย เชื่อว่าการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขณะนี้เรามีหลายพื้นที่ที่เราทำเส้นทางท่องเที่ยว เช่น โครงการกระบี่เก็ตมอ ซึ่งเราทำ 10 เส้นทางในการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่จะให้คนเข้ามาเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ของจังหวัดกระบี่