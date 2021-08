ผู้ว่าฯ กระบี่ยันเดินหน้า “กระบี่แซนด์บ็อกซ์” คาดปลาย ส.ค.นี้เปิด 3 พื้นที่นำร่อง เตรียมขอขยายเพิ่มอีก 3 จุด

กระบี่ -

วันนี้ (14 ส.ค.) พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวในรายการผู้บริหารเคาะข่าวผ่าน เฟซบุ๊ก “กิติบดี ประวิตร official” ถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดกระบี่แซนด์บ็อกซ์ว่า จังหวัดกระบี่พร้อมที่จะเดินตามแผนเดิมที่วางไว้ เพียงแต่ รอ สบค.กำหนดวันเปิดเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งเหตุผลที่ต้องเปิดการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวนมากก็ตาม ถ้าหาก จ.กระบี่ ไม่เปิดการท่องเที่ยวก็จะไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าระบบที่ทำอยู่จะเป็นอย่างไร ใช้ได้หรือไม่วันนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งเดินแล้วก็ต้องเดินให้เต็มตัว ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆ อาจจะมีอุปสรรคบ้าง อาจจะไม่มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยจะได้รู้ระบบการบริหารจัดการทั้งการติดตาม ตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่ามันหละหลวม หรือว่ามีประสิทธิ งภาพ มากน้อยอย่างไรสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเดินหน้า ดูความพร้อม แก้จุดอ่อนแล้วเดินไป และ ยอมรับสำหรับความพร้อมของระบบสาธารณสุขของจังหวัดกระบี่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ได้เร่งทำให้ทุกพื้นที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์ สร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรค เชื่อว่าใครๆ ก็อยากมา นอกจากนำร่องกระบี่ แซนด์บ็อกซ์ ใน 3 พื้นที่ คือ อ่าวไร่เล เกาะพีพี และเกาะไหง ได้เตรียมเสนอ สบค.เปิดพื้นที่เพิ่ม ได้แก่ อ่าวนาง ทับแขก และเกาะลันตาต่อไปขณะที่ น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Phuket Sandbox Extension Krabi Sealed Route แบบ 7+7 โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามโครงการ และประชุมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทว่า การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 7+7 หรือ Island Hopping ไปยังกระบี่ พังงา สมุย ที่เลื่อนจากเดิมที่วางไว้ 1 ส.ค.64 ล่าสุด ผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. ชุดเล็กไปแล้ว และจะนำเข้าพิจารณาใน ศบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ เพื่อให้เริ่มขยายพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวไปได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.นี้โดยการเปิด 7+7 ที่ขยายไปกระบี่และพังงา เชื่อว่าจะทำให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะการให้อยู่ที่เดียวนาน 14 วันเป็นเรื่องนาน และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวเกาะใกล้ๆการทดลองนำร่องเปิดการท่องเที่ยวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคู่กันไป โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว และมีประกันโควิด-19 ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในประเทศไทย มีการจองที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA plus ล่วงหน้าเมื่อเดินทางเข้ามาจะพักอยู่ในภูเก็ต 7 วัน ต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ในวันแรกที่เข้ามาภูเก็ต ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7จากนั้นในอีก 7 วันหลังจะสามารถเดินทางไปพักและท่องเที่ยวได้ใน 3 พื้นที่ของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ เกาะไหง ไร่เล เกาะพีพี และต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ ในวันที่ 12-13 รวมต้องตรวจเชื้อทั้งหมด 3 ครั้งใน 14 วันโดยจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ตามการซักซ้อม SOP การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในระบบที่เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ รวมถึงโครงการพัฒนาจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการให้บริการ ควบคู่กับความปลอดภัย และส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้1.โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) 2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) 3.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จังหวัดกระบี่