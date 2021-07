กระบี่เตรียมพร้อมเปิด 3 พื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1ส.ค.นี้ ตามแนวคิด KRABI EVEN MORE AMAZING “เที่ยวกระบี่ ดีกว่าเดิม”

กระบี่ -

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โพสต์เฟซบุ๊กกิติบดี ประวิตร official เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ว่า ตนได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (ศปก. กระบี่ อีเวนมอร์อะเมซซิ่ง) ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.ภาสกร สนธิกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ภารกิจพื้นที่นำร่องเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว ของส่วนและฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายปฏิบัติการทางบก ฝ่ายปฏิบัติการทางน้ำ ฝ่ายปฏิบัติตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ฝ่ายประเมินและประชาสัมพันธ์ ให้สามารถควบคุม สั่งการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนซักซ้อมแนวทางรูปแบบการเปิดรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นำเสนอโดยนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ตอนบน โดยนำเสนอแอปพลิเคชันหมอชนะ และระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเข้า Phuket Sandbox เมื่อนักท่องเที่ยวจองห้องพักจากโรงแรม SHA Plus ผ่านระบบของ OTA บริษัทนำเที่ยว หรือโรงแรมโดยตรง และชำระเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะเป็นผู้ยืนยันการจองในระบบ SHABA ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ EntryThailand.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น one stop service ของการจัดการเอกสารรวมถึงการขอ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยกรณีประชาชนในพื้นที่เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล ที่เดินทางออกจากพื้นที่และประสงค์จะกลับเข้าพื้นที่ต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ด้วยวีธี RT-PCR หรือ Rapid antigen test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทุกกิจกรรมต้องดำเนินการภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ