แบบนี้ก็ได้?! บริษัทขายเครื่องสำอางได้งานก่อสร้าง-ติดตั้งเสาไฟเรือกอและ ทม.นราธิวาส

ศูนย์ข่าวภาคใต้

วันนี้ (15 ก.ค.) จากกรณีที่พบความผิดปกติและงบประมาณที่สูงในการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่ต่างๆ ล่าสุด เพจ "All about News" ได้รายงานว่า ตรวจสอบพบว่า มีบริษัทขายเครื่องสำอางเป็นผู้รับจ้างสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและ โดยวิธีพิเศษของเทศบาลเมือง (ทม.) นราธิวาส งบประมาณปี 2558 จำนวน 17,536,000 บาท ซึ่งมีนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในขณะนั้นโครงการดังกล่าวเป็นการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเรือกอและ บริเวณเกาะกลาง ทางเท้าถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนระแงะมรรคา หน้าสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ถึงสี่แยกสถิตย์รายา ถนนภูผาภักดี ตั้งแต่สี่แยกท่าพระยาสาย ถึงหน้าบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2558 เป็นเงิน 16,492,000 บาท โดยมีนายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สำนักการช่างในขณะนั้นเป็นประธานการกำหนดราคากลางเพจ "All about News" ได้รายงานว่า จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบเอกสารเพียงแผ่นเดียวคือ แบบ ป.ป.ช.1 เมื่อค้นหาจากระบบอื่นไม่พบเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบุว่า โครงการนี้มีเลขที่โครงการคือ 58095121892 ผู้ขายคือ บริษัท ซีอาร์เอ็มเอ คอนซัลแตนท์ (2009) (ไทยแลนด์) จำกัด ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2558เพจ "All about News" ได้รายงานว่า บริษัท ซีอาร์เอ็มเอฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2553 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี มีกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายศิโรจน์ ทักท้วง โดยระบุข้อควรทราบไว้ว่า นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี และ/หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบปีบัญชี 2559 โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำนิติกรรมทั้งนี้ ได้มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์รายงานดังกล่าวออกไปจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งระบุว่า ต้องการให้ตรวจสอบโครงการอื่นๆ ใน จ.นราธิวาสด้วย ทั้งสนามกีฬาที่ใช้เวลาก่อสร้างนานมาก แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยโครงการก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU เมื่อปี 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬาร่วมกับ กกท. มีบริษัทไทย พารากอน เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบประติมากรรมนกเงือก บริเวณท่าพระยาสาย สิ่งก่อสร้างในสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการทีเคปาร์ก หอนาฬิกาบริเวณสี่แยกมัสยิดกลาง สะพานข้ามคลองวัชรีบำรุง อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า ต้องดูว่าการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่ผิดก็เอาผิดไม่ได้อยู่ดี