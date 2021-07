เปิดแล้ว! “สมุยพลัสโมเดล” รับท่องเที่ยว "สมุย-พะงัน-เกาะเต่า" ไฟลต์แรกขนสื่อมวลชนเข้า

สุราษฎร์ธานี -

เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการเปิดโครงการ “สมุยพลัสโมเดล” รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเป็นการเปิดพื้นที่นำร่อง 3 เกาะใน จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องจังหวัดที่ 2 ต่อจากโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เริ่มตั้งแต่วันนี้ (15 ก.ค.) เป็นต้นไป โดยมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย เดินทางถึงสมุยเวลา 11.35 น. มีชาวต่างชาติจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นสื่อมวลชนมาจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ส่วนเที่ยวบินที่ 2 เดินทางถึงสมุยเวลา 16.05 น. มีจำนวนผู้โดยสาร 1 คน จากสิงคโปร์ และเที่ยวบินที่ 3 ถึงสมุยเวลา 18.40 น. มีจำนวน 4 คน จากฮ่องกง เดินทางถึงสมุย เวลา 11.35 น. อย่างไรก็ตาม วันนี้นายกรัฐมนตรีจะมีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เพื่อเปิดโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรก เวลา 18.30 น.หลังทราบผลการตรวจเป็นลบนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ที่โรงแรมจัดสรรให้ได้ (AREA QUARANTINE) วันที่ 4 ถึงวันที่ 7 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในอำเภอเกาะสมุยตามเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่กำหนด (SEALED ROUTE) ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 6 และวันที่ 7 ที่เข้าพักจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) ครั้งที่ 2 และ ในวันที่ 8-14 ของการเข้าพัก หลังทราบผลการตรวจเป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในพื้นที่ 3 เกาะ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (MONITORING & CONTROL) โดยระหว่างวันที่ 12-13 ที่เข้าพักนักท่องเที่ยวจะได้รับการตรวจด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) เป็นครั้งที่ 3 หากผลเป็นลบวันที่ 15 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักรการเปิด 3 เกาะในครั้งนี้เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เน้นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ศปก.อำเภอเกาะสมุย จึงมีแผนเผชิญเหตุชะลอการเคลื่อนย้ายหรือยกเลิกรับนักท่องเที่ยวหากพบมีการติดเชื้อเกินกว่า 20 รายใน 2 สัปดาห์ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แนวทางหลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตาม Phuket Sandbox Model ครบ 14 วัน และวันนี้ (15 ก.ค.) เป็นการเปิด Samui Plus Model รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อเนื่องไปยังเกาะพะงัน และเกาะเต่า ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนที่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ มีแผนเปิดที่เกาะพีพี เกาะไหง อ่าวไร่เลย์ จ.กระบี่ เกาะยาว และเขาหลัก จ.พังงา โดยในปี 2564 จังหวัดดังกล่าวสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวประมาณ 8 แสนล้านบาทสำหรับ Phuket Sandbox มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในช่วง 14 วันแรกนี้ประมาณ 6,000 คน พบนักท่องเที่ยวต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 คน เปรียบเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมาที่ภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวประเภท Special Tourist Visa (STV) มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 1,000-1,200 คนส่วนการเปิด Samui Plus Model ในช่วงต้นอาจมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่มากเช่นภูเก็ต แต่คาดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปตัวเลขนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้ สนามบินสมุย ไม่มีเครื่องบินบินตรงจากต่างประเทศ ต้องต่อเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินภูเก็ต ซึ่งขั้นตอนของ Samui Plus จะแตกต่างจาก Phuket Sandbox โดยทันทีที่นักท่องเที่ยวมาถึงสนามบินจะเข้าไปกักตัวในโรงแรม ALQ เพื่อรับการตรวจคัดกรอง และจะอยู่ภายในห้องพักต่อจนครบ 3 วัน จากนั้นจะออกมาทำกิจกรรมนอกห้องพักจนครบ 7 วัน ก่อนจะย้ายมาพักในโรงแรมหรือใช้บริการของสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA plus ได้ทั้งในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าขณะที่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดสมุยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือสมุย พลัส โมเดล เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ โดยเป็นการเปิดพื้นที่นำร่อง 3 เกาะใน จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งในวันแรก (15 ก.ค.) พบว่ามียอดจองเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินทางถึงสมุยเวลา 11.35 น. จำนวน 6 คน จากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี เที่ยวบินที่ 2 ถึงสมุยเวลา 16.05 น. มีจำนวน 1 คน จากสิงคโปร์ และเที่ยวบินที่ 3 ถึงสมุยเวลา 18.40 น. มีจำนวน 4 คน จากฮ่องกงส่วนวันที่ 2 ในการเปิดสมุย (16 ก.ค.) มีผู้โดยสาร 4 คน จากไต้หวัน 3 คน เป็นเจ้าของธุรกิจ 2 คน และมาทำงาน 1 คน และจากญี่ปุ่น 1 คน เป็นนักธุรกิจ โดยในช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้โดยสารจองตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาเข้าสมุยแล้ว 80 คน แบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 33 คน เดือนสิงหาคม 20 คน เดือนกันยายน 10 คน และ เดือนตุลาคม 17 คน