คุณพ่อชาวไอร์แลนด์บินข้ามฟ้าเข้า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” สร้างความประทับใจชวนกันเก็บขยะหาดป่าตอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เป็นอีกหนึ่งความประทับใจสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเป็นชาวไอร์แลนด์ เดินทางไปทำงานที่ประเทศอังกฤษนานกว่า 2 ปี โดยภรรยาและลูกๆ อยู่ที่ภูเก็ต หลังจากจังหวัดภูเก็ตเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ปรากฏว่า นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาภูเก็ตทันทีและเข้าพักที่โรงแรมป่าตองเบย์ ฮิลล์โดยล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Stay for Others โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุว่า อีก 1 ตัวอย่างของคำว่า #StayforOthers #PhuketSandBox ครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวไอร์แลนด์ ที่คุณพ่อเดินทางเข้ามาในภูเก็ต ตามโครงการ Phuket Sandbox และเดินทางถึงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อมาพบครอบครัวที่ไม่ได้พบกันมากว่า 2 ปี โดยเกิดภาพความประทับใจชาวโซเชียลมากมาย เมื่อครอบครัวได้พบกันหลังการกักตัว ลูกสาวได้วิ่งเข้าโอบกอดคุณพ่อด้วยความดีใจ สร้างความตื้นตันใจแก่ผู้เห็นเป็นอย่างมาก จากเพจของ Patong Bay Hillหลังจากนั้นทางทีมงาน StayFor Others ได้เดินสำรวจพื้นที่หาดป่าตอง ก็ได้พบภาพความประทับใจของครอบครับนี้อีกครั้ง ที่ทั้งครอบครัวกำลังเดินเก็บขยะบริเวณหน้าหาดป่าตองกันอย่างขะมักเขม้น เราจึงได้เข้าไปช่วยสมทบและพูดคุยกับคุณพ่อMr.Liam ชาวไอร์แลนด์ คุณพ่อบอกว่า “หลังจากกลับมาถึงภูเก็ตมีฝนตกมาหลายวัน ไม่ได้ออกไปไหน แต่เมื่อเห็นว่ามีแดดก็พาครอบครัวออกมาจากโรงแรม ป่าตองเบย์ ฮิลล์ มาเดินเล่นที่ชายหาด แต่ขณะที่เดินเล่นอยู่บริเวณชายหาดก็พบเห็นขยะจำนวนมากเกลื่อนเต็มหาด จึงชวนกันเก็บ เพื่อให้หาดป่าตองกลับมาสวยงาม”“เราไม่สามารถเพิกเฉยได้” มันเป็นโลกที่เราอยู่ด้วยกัน และเป็นโลกของลูกๆ ที่พวกเขาจะต้องอยู่อาศัยต่อไป อยากสอนลูกๆ ให้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องอยู่กันต่อไปด้วย”หลังจากนั้น ก็เริ่มมีคนที่ผ่านไปผ่านมาพบเห็น และนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมเก็บขยะด้วยเป็นจำนวนมาก เป็นภาพที่ประทับใจอีกภาพ กับเรื่องราว Phuket Sand Box