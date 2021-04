ผวาไข่แตก! ผู้ว่าฯ -สสจ.ชุมพรร่วมงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สุราษฎร์ฯ พบสัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย

จากกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจังหวัดจำนวน 5 ราย เป็นผู้ต้องขัง จาก จ.นราธิวาส 4 ราย และผู้คุมเรือนจำ 1 ราย อายุระหว่าง 20-42 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ร่วมงานการประกวดผลงานจังหวัดและอำเภอ และชมนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวน 1,000 คน ทั้งหมดอยู่ในห้องปรับอากาศ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการระดับสูงใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังจากหลายเรือนจำในภาคใต้นั้นนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเปิดเผยวันนี้(3 เม.ย.)ว่า สำหรับจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว 120 คน รวมถึงนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วย เมื่อทราบข่าวได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 13 ราย เป็นผู้คุมและผู้ต้องขังจากเรือนจำชุมพร 4 ราย และเรือนจำอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร 9 ราย ทั้งหมดเข้าสู่ระบบของสาธารณสุขชุมพรแล้ว จะทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ ส่วนคนอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งอาจมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นอีก 4 - 5 คนส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ถือว่าเป็นผู้เสียงต่ำเนื่องจากอยู่คนละห้องกันในกิจกรรมดังกล่าวสำหรับชุมพร เป็น 1 ใน 10 จังหวัดของประเทศไทยที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา