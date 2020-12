คนเกาะพีพีร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากสึนามิถล่ม

กระบี่ -

วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่บริเวณลานประติมากรรมปลาใบ เกาะพีพี ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ กลุ่มพิทักษ์พีพี ร่วมกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี ชาวบ้าน และผู้ประกอบการบนเกาะพีพี ร่วมกันจัดพิธีทำบุญศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ ภายใต้ชื่อ “รำลึกสึนามิและผู้จากไป” IN MEMORIES OF THE TSUNAMI 2004 เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงอันตรายของภัยธรรมชาติ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิถล่มอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หรือเมื่อ 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกาะพีพีมีผู้เสียชีวิต จำนวน 722 คน ผู้สูญหาย 587 คนนายประเสริฐ วงษ์นา รองนายก อบต.อ่าวนาง และประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี กล่าวว่า ในการจัดงานรำลึกสึนามิในครั้งนี้ ทาง อบต.อ่าวนาง และหน่วยงานราชการร่วมจัดเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ เป็นความประสงค์ของชาวเกาะพีพี และผู้ประกอบการชาวเกาะพีพี ที่ต้องการทำบุญรำลึกถึงผู้ที่จากไปกับเหตุการณ์สึนามิ เป็นการจัดพิธีทางศาสนาพุธและอิสลามแบบเรียบง่าย และมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นพิธีในปีนี้มีพิธีวางพวงมาลาใต้น้ำเหมือนเช่นทุกปี โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเกาะพีพี ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะพีพี อาสาสมัครนักประดาน้ำ นำพวงมาลาที่ทำจากเชือกประดับด้วยดอกไม้ ลงไปวางที่บริเวณอนุสรณ์สึนามิใต้น้ำ ห่างจากท่าเรือเกาะพีพีประมาณ 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 20 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีสัตว์น้ำอาศัยจำนวนมาก เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของเกาะพีพี