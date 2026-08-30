ทุกอย่างบันทึกระบบดิจิทัล ยุค AI กระทบร้านเครื่องเขียนไหม!! P.N. BOOK เครื่องเขียนหาดใหญ่ มีคำตอบ

การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล อาจจะทำให้หลายคนมองว่า ร้านเครื่องเขียน ที่ต้องขายกระดาษ ขายปากกา ของใช้สำนักงานกระทบไหม พีเอ็นบุ๊ค ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องเขียน หาดใหญ่ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์น้ำท่วมเสียหายกว่า 15 ล้านบาท เปิดใจถึงเหตุการณ์น้ำท่วมวันนั้น ทำให้วันนี้ ไม่กล้าที่จะสต็อกสินค้าอีกเลย
พร้อมเปิดใจ ที่ผ่านมา การทำธุรกิจเครื่องเขียน หาดใหญ่ของเราเป็นไปด้วยดี เพราะมีลูกค้าประจำที่เป็นหน่วยงานสำนักงาน องค์กร ราชการ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน เทศบาล อบต. ฯลฯ การที่โลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล Ai ไม่ได้กระทบต่อ ยอดขายแต่อย่างใด การสั่งกระดาษปริ้น หรือ เครื่องเขียน ของใช้สำนักงานต่างๆ ก็ยังคงเท่าเดิม แต่ที่ขายยากจะเป็นกลุ่มของ หนังสือเรียน ที่ยอดขายลดลง
ธันยนันท์ เหมกุลสิทธิเดช เจ้าของธุรกิจเครื่องเขียน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าว่า ที่ผ่านมาในช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้กิจการร้านเครื่องเขียน ของตนเองเสียหายเยอะมาก มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ที่ความเสียหายของเราค่อนข้างเยอะ ในช่วงนั้น เพราะว่า ทางร้านได้มีการสต็อกสินค้า ไว้ค่อนข้างเยอะ และส่วนใหญ่เป็นกระดาษ พอน้ำท่วมก็จะเสียหายทั้งหมด
สำหรับ พี เอ็นบุ๊ค เป็นร้านขายส่ง และขายปลีกเครื่องเขียน ที่เปิดมานานกว่า 10 ปี โดยลูกค้าของเราจะเป็นหน่วยงานราชการ โรงเรียน เทศบาล อบต. ศูนย์ราชการ ในหาดใหญ่ โรงเรียนเอกชน และลูกค้าที่ซื้อปลีกทั่วไป ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานราชการ จะเป็นลูกค้าหลักของทางร้าน ซึ่งมีการสั่งซื้อเข้ามาทุกปี ทำให้ทุกปี เราจะมีการสต็อกสินค้าค่อนข้างเยอะ เพราะจะได้ราคาที่ถูกลงแต่จากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนั้น ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เราไม่ได้เตรียมตัว ซึ่งโกดังของเราก็เลยโดนน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด
ครั้งนี้ ทำให้เราไม่ได้กล้าสต็อกสินค้าอีก เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเกิดขึ้นอีกไหม เวลาลูกค้ามีการสั่งซื้อเข้ามา จากเดิมก็จะได้สินค้าเลยทันที แต่ในระยะหลังเราก็ต้องให้ลูกค้าสั่งล่วงหน้าเพื่อที่เราจะได้สั่งสินค้าจากผู้ผลิตในกรุงเทพฯ ให้ส่งมา จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน ปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยการย้ายโกดัง ไปเปิดที่ใหม่ ช่วงนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ธันยนันท์ เล่าถึงธุรกิจร้านเครื่องเขียนในปัจจุบันว่า เนื่องจากเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทต่อการทำงาน และการเรียน หลายคนมองว่าและทุกอย่างบันทึกอยู่ในระบบเทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อการขายกระดาษหรือไม่ ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้กระทบเลย เพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ ต่างๆ ก็ยังต้องปริ้นใส่กระดาษ เหมือนเดิม ยอดขายกระดาษปริ้นงานของเราก็ไม่ได้ตกลง แต่ละหน่วยงานก็ยังมีออเดอร์ การสั่งกระดาษเข้ามาเท่าเดิม กระทบก็ในส่วนของหนังสือเรียน ที่ตอนหลังเราก็ทำน้อยลง เพราะขายยากขึ้น พอสั่งน้อยกระบวนการสั่งผลิต ก็ทำยากขึ้น เราก็เลยตัดสินใจ เลือกที่จะขายหนังสือเรียนน้อยลง ส่วนอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน เช่น ปากกา หรือที่เย็บกระดาษ เกี่ยวกับงานเอกสาร ก็ยังคงมียอดขายเหมือนเดิม ไม่ได้ลง เพราะงานราชการ หรือ เอกชนเอง ก็ยังคงมีการใช้อุปกรณ์สำนักงานเหมือนเดิม
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