50 แฟรนไชส์ติวเข้ม “GSB Franchise Standard” เสริมแกร่งธุรกิจ สร้างระบบพร้อมขยายสาขาอย่างยั่งยืน

ธนาคารออมสินเปิดหลักสูตร GSB Franchise Standard ภายใต้โครงการ GSB Smart Franchise 2026 คัด 50 ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ศักยภาพสูง ติวเข้ม 4 วันเต็ม ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานธุรกิจ สร้างแบรนด์ พัฒนาระบบบริหาร ไปจนถึงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการขยายสาขา พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและแฟรนไชส์ชั้นนำของไทย
ธนาคารออมสินเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร GSB Franchise Standard ภายใต้โครงการ GSB Smart Franchise 2026 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและความพร้อมจำนวนกว่า 50 ธุรกิจ เข้าร่วมหลักสูตรเข้มข้น เพื่อเสริมองค์ความรู้และวางระบบธุรกิจให้สามารถขยายสาขาได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างมั่นคง สอดคล้องบทบาทของธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ตามแนวทางการเป็น “ธนาคารเพื่อทุกชีวิต” (SMART SOCIAL BANK FOR ALL LIVES) ผ่านการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน
หลักสูตร GSB Franchise Standard พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตร “Jump Start Franchise” สู่หลักสูตรเชิงลึก เพื่อยกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ทั่วประเทศให้สามารถวางระบบธุรกิจ สร้างมาตรฐาน และขยายกิจการได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการผ่าน 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ BUILD สร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแรง BRAND พัฒนาแบรนด์และมาตรฐาน SYSTEM ออกแบบระบบให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจ และ EXPAND วางแผนการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไร ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การบริหารจัดการ การตลาด การบริหารต้นทุน การวางระบบและมาตรฐาน การขยายสาขา ไปจนถึงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ได้แก่ ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ อาจารย์ชานนท์ มหาสิงห์ และอาจารย์สิทธิพล สืบสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายและการสร้างทีมงาน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังได้เรียนรู้จาก ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ชั้นนำของไทย ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และกรณีศึกษาจากการดำเนินธุรกิจจริง อาทิ The Waffle, ไก่ย่างห้าดาว, JIAN CHA, Minor และ Mr.Bun ครอบคลุมประเด็นสำคัญตั้งแต่การวางระบบธุรกิจ การบริหารจัดการ ไปจนถึงแนวทางการขยายสาขาและการรักษามาตรฐานเมื่อธุรกิจเติบโต โดยธนาคารออมสินได้เสริมองค์ความรู้ด้านแหล่งเงินทุนและการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการต่อยอดธุรกิจ พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความรู้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างแบรนด์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางรากฐานและขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
สำหรับหัวใจสำคัญของหลักสูตรอยู่ที่การจัดทำ “แผนแม่บทเพื่อการเติบโตและขยายสาขา” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง และกำหนดทิศทางการขยายสาขาได้อย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
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