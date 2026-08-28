นูเมโร ไทยแลนด์ ฉลอง 15 ปี ร่วมห้องอาหารคองจู จัดงานการกุศล มอบรายได้ช่วยการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า)

นูเมโร ไทยแลนด์ (NUMÉRO THAILAND) นิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกในประเทศไทย จัดงานการกุศลฉลอง 15 ปี Numéro Thailand 15th Anniversary in Collaboration with Kongju Korean Restaurant and NIDA with DAD for Education Charity Celebration ส่งต่อคุณค่าและโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมกับ ห้องอาหารเกาหลีระดับตำนาน คองจู (Kongju Korean Restaurant) โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีเหล่าพันธมิตร อาทิ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, ศ.ดร. สุชัชวีร์ - สวิตา สุวรรณสวัสดิ์, อาทร วนาสันตกุล, เกษมสุข จงมั่นคง รศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก, ธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ, สุพัฒน์ อารี, ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ และ วรรณรัตน์ วัฒดาลิมมา ร่วมแสดงความยินดี
อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหาร นูเมโร ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา นูเมโร ไทยแลนด์ ไม่เพียงทำหน้าที่บันทึกความงดงามของแฟชั่น และศิลปะชั้นสูงผ่านคุณค่าอันคลาสสิกของรูปเล่มสวยงาม ควบคู่ไปกับความไร้ขีดจำกัดบนหลากหลายแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้ง E-Magazine และโซเชียลมีเดีย แต่เรายังมุ่งมั่นบอกเล่าชีวิต ผ่านมิติของไลฟ์สไตล์ เทรนด์การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมการกินที่เปี่ยมด้วยสุนทรียศาสตร์มาโดยตลอด เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าความงามของชีวิตควรได้รับการส่งต่อ และพัฒนา
ในโอกาสครบรอบ 15 ปี นูเมโร ไทยแลนด์ จึงได้ร่วมกับ ห้องอาหารเกาหลีระดับตำนาน คองจู เนรมิตประสบการณ์เหนือระดับผ่านศิลปะแห่งรสชาติอาหารเกาหลีตำรับราชสำนัก ที่ผสานวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม และความร่วมสมัยอย่างพิถีพิถัน มอบสุนทรียศาสตร์ทั้งรูป รส กลิ่น ราวกับงานศิลปะที่มีชีวิต เพื่อต้อนรับแขกในงานทุกท่านโดยเฉพาะ
และเช่นทุกปีที่ผ่านมา นูเมโร ไทยแลนด์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยในหลายมิติ สำหรับปีนี้ขอมอบรายได้จากงานฉลองส่วนหนึ่งให้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมสร้างคน เพื่อสร้างสังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”
ในค่ำคืนแห่งความชื่นชมยินดี แขกผู้มีเกียรตินอกจากได้ลิ้มลองอาหารเกาหลีที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษแล้ว ยังได้รับความบันเทิงจากการแสดงบัลเลต์สุดอลังการ พร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงโอเปร่าอันไพเราะ ยังได้รับโชคจากการจับฉลากบัตรกำนัลของโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และ ห้องอาหารคองจู ที่มอบให้แก่ผู้ร่วมงานผู้โชคดี ส่งต่อความสุข ความอบอุ่นในค่ำคืนอย่างสมบูรณ์แบบ