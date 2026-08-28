“เมื่อยุค AI ดึงดูด Data Center เข้าไทย... แหล่งน้ำภาคตะวันออกจะเพียงพอต่อพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียนหรือไม่?”

การเชื่อมโยง Data Center (อุตสาหกรรมแห่งอนาคต) เข้ากับ สวนทุเรียน (รากฐานเศรษฐกิจการเกษตรไทย) ดูเหมือนอยู่คนละโลก แต่ในความเป็นจริงทั้งสองสิ่งนี้กำลังแย่งชิง "ทรัพยากรพื้นฐานชุดเดียวกัน" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ระยอง และ จันทบุรี เป็นศูนย์กลางการปลูกทุเรียนเกรดส่งออกของไทย ในขณะที่ EEC หรือ Eastern Economic Corridor พื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และยังเป็นเป้าหมายหลักในการตั้ง Data Center ของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Hyperscalers) เนื่องจากมีสายส่งไฟฟ้ารองรับ มีเคเบิลใต้น้ำ และใกล้กรุงเทพฯ
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทย เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม Data Center เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำมหาศาล ซึ่งเริ่มเกิดพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่เกษตรกรรมมูลค่าสูง โดยเฉพาะสวนทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและ EEC หากขาดการบริหารจัดการเชิงนโยบายแบบบูรณาการ อาจนำไปสู่ข้อพิพาทเรื่องการแย่งชิงทรัพยากร ความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหาร และผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ
สวนทุเรียน เป็นพืชเศรษฐกิจความไวสูงต่อปริมาณน้ำ โดยเฉพาะในช่วงติดดอกและออกผล (มกราคม – เมษายน) ทุเรียนช่วงออกผลต้องการน้ำประมาณ 100–150 ลิตร/ต้น/วัน (หรือประมาณ 1,500–2,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี) และขาดน้ำไม่ได้ในช่วงวิกฤต ม.ค.–เม.ย.การขาดน้ำเพียง 3–5 วันอาจส่งผลให้ผลผลิตร่วงเสียหายทั้งหมด ในขณะเดียวกัน การเข้ามาของอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขต EEC ซึ่งใช้น้ำในระบบระบายความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง Data Center ขนาดใหญ่ระบบ Evaporative Cooling ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 1–3 ลิตรต่อการใช้ไฟฟ้า 1 kWh หรือหลายล้านลิตรต่อวัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการแย่งชิงทรัพยากรน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำหลัก
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Center และ สวนทุเรียนไทย ในรูปแบบ SWOT Analysis เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงเชิงโครงสร้างได้อย่างชัดเจนดังนี้
S - Strengths (จุดแข็ง)
ศักยภาพพื้นที่และทรัพยากรของไทย: ไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ (โดยเฉพาะภาคตะวันออก) ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสายส่งไฟฟ้าที่ครอบคลุม เหมาะแก่การพัฒนาทั้งเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงทั้งสองฝั่ง: ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกหลักที่สร้างรายได้มหาศาล ส่วน Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่จะดึงดูดการลงทุนระดับแสนล้านเข้าประเทศ
W - Weaknesses (จุดอ่อน)
การแย่งชิงทรัพยากรพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ (Resource Clash):ทั้งสองภาคส่วนพึ่งพาน้ำและไฟฟ้ามหาศาล โดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นพืชความไวสูงต่อปริมาณน้ำในช่วงออกดอก
ข้อจำกัดด้านผังเมืองและการจัดสรรน้ำ: นโยบายผังเมืองและการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตยังขาดกลไกจัดสรรลำดับความสำคัญที่ชัดเจนระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมไฮเทค
ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น (Microclimate Sensitivity):ทุเรียนอ่อนไหวต่อความร้อนและเสียง หาก Data Center ระบายความร้อนหรือมีเสียงรบกวน อาจส่งผลต่อการติดผลและแมลงผสมเกสรโดยตรง
O - Opportunities (โอกาส)
การยกระดับสู่ Smart Durian Farming: แรงกดดันด้านการแย่งชิงทรัพยากรจะเร่งให้ชาวสวนทุเรียนนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
(IoT) และระบบน้ำแม่นยำสูงมาใช้เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำ
การดึงนวัตกรรมและงบ CSR จากTech Giants: ผู้พัฒนา Data Center สามารถเข้ามาลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน หรือสนับสนุนระบบพลังงานสะอาดให้ชุมชนเพื่อลดข้อขัดแย้ง
การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ระบบ Cooling ประหยัดน้ำ:เป็นโอกาสบังคับให้ Data Center ในไทยต้องปรับไปใช้ระบบระบายความร้อนลูปปิด (Closed-loop) หรือAir-Cooled เพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อเกษตรกรรม
T - Threats (อุปสรรคและความเสี่ยง)
วิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Change & El Niño): ภัยแล้งจะขยายผลกระทบของการแย่งชิงน้ำให้รุนแรงยิ่งขึ้น
เสี่ยงต่อการเกิดข้อพิพาทรุนแรงระหว่างชุมชนชาวสวนกับผู้ประกอบการ
ราคาที่ดินและค่าไฟพุ่งสูงขึ้น: การเข้ามาของ Data Center กดดันให้ราคาที่ดินเกษตรกรรมสูงเกินกว่าชาวสวนรายย่อยจะซื้อเพิ่มได้ และอาจดันให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าภาพรวมสูงขึ้น
การสูญหายของสวนทุเรียนรายย่อย: เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถสู้ต้นทุนน้ำ ค่าไฟ หรือปรับตัวเป็น Smart Farm ได้ อาจต้องเลิกอาชีพและขายที่ดินให้นักพัฒนา
แนวทางการรับมือเชิงกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix ระหว่างการเติบโตของ Data Center และการคงอยู่ของสวนทุเรียนไทย:
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies): ใช้จุดแข็งเพื่อฉวยโอกาส
Smart Agri-Tech Infrastructure: สารพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการData Center และกลุ่มเกษตรกร โดยให้Tech Giants สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (IoT, AI ประเมินสภาพอากาศ) เพื่อเปลี่ยนสวนทุเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นSmart Farming ที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างแม่นยำ
Green Energy & Water Co-Development: ดึงศักยภาพการลงทุนระดับสูงของ Data Center มาพัฒนาระบบพลังงานสะอาด (เช่น Solar Floating) บนสระเก็บน้ำภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตไฟและลดการระเหยของน้ำในสวนทุเรียน
2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies): ใช้จุดแข็งเพื่อลดอุปสรรค
Decentralized Zoning Policy: ใช้ข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของทุเรียนผลสดส่งออก เป็นข้อตกลงในการกำหนดผังเมือง (Zoning) โดยผลักดันให้ Data Center ไปตั้งในพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งชลประทานเกรด A หรือพื้นที่เกษตรกรรมน้ำดี
Priority Water Rights Agreement: สภาพัฒน์และกรมชลประทานร่วมจัดทำข้อตกลงระดับพื้นที่ ให้สิทธิ์การใช้น้ำแก่ภาคการเกษตรเป็นลำดับแรกในช่วงวิกฤตภัยแล้ง (El Niño) โดยบีบให้ Data Center ต้องมีสำรองน้ำของตัวเอง
3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies): ลบจุดอ่อนเพื่อรับโอกาส
Mandatory Closed-Loop Standard: แก้ไขจุดอ่อนเรื่องการกินน้ำของ Data Center โดยออกข้อกำหนดนโยบายให้การขออนุญาตตั้ง Data Center ในไทยต้องใช้เทคโนโลยี Cooling ระบบปิด (Closed-Loop) หรือ Air-Cooled เท่านั้น เพื่อลดการใช้น้ำธรรมชาติให้ใกล้เคียงศูนย์
Community Water Fund (CSR to Policy): เปลี่ยนข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยตั้งกองทุนพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่นที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการ Data Center เพื่อนำเงินมาขุดสระกักเก็บน้ำและขยายระบบชลประทานให้ชาวสวนทุเรียนรายย่อย
4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies): ลดจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค
Resource Conflict Mitigation Protocol: จัดทำแผนรับมือวิกฤตภัยแล้งร่วมกัน (Crisis Joint Protocol) ระหว่างชาวสวน นิคมอุตสาหกรรม และ Data Center พร้อมกำหนดมาตรการ Zero Liquid Discharge ห้ามปล่อยน้ำเสีย/น้ำความร้อนสูงลงแหล่งน้ำเกษตรกรรมเด็ดขาด
Smallholder Durian Protection: ออกมาตรการภาษีคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรมเพื่อป้องกันการกว้านซื้อที่ดิน จนดันราคาที่ดินสูงเกินไป และจัดหางบประมาณอุดหนุนค่าไฟฟ้า/น้ำ สำหรับชาวสวนทุเรียนรายย่อยในการติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำ
ทุเรียนจะ "หายไป"จริงหรือ?!!!
คำว่า "อาชีพสวนทุเรียนอาจหายไป" มีความเป็นไปได้ในลักษณะ "การย้ายถิ่นฐานและการปรับตัว" มากกว่า
สวนทุเรียนขนาดเล็ก/รายย่อยอาจสูญหาย: เกษตรกรที่ไม่มีทุนสำรองในการทำระบบกักเก็บน้ำของตัวเอง
หรืออยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม จะสู้ต้นทุนน้ำและค่าไฟไม่ไหวจนต้องขายที่ดิน
การย้ายพื้นที่ปลูก: สวนทุเรียนอาจถูกดันให้ออกจากภาคตะวันออก (พื้นที่วิกฤตการแย่งชิงน้ำ/อุตสาหกรรม)
ไปสู่ภาคใต้หรือภาคอีสานมากขึ้น
การเปลี่ยนเป็นSmart Farming: ชาวสวนทุเรียนที่รอดชีวิต จะต้องใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำอย่างแม่นยำสูง
เพื่อแข่งขันเรื่องการใช้ทรัพยากรกับ Data Center
เอกสารอ้างอิง: รายงาน Sustainability Report ของบริษัท Tech Giants (เช่นGoogle, Microsoft, AWS) และรายงาน International Energy Agency (IEA) ,งานวิจัยของ กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.), แผนการจัดสรรน้ำของ กรมชลประทาน และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รวมถึง ประกาศผังเมืองรวม EEC จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปภ.EEC)