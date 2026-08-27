แฟรนไชส์ดูแลสัตว์เลี้ยง และสะดวกซักครองแชมป์ ยอดจองงาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026

จบลงไปแล้วกับผลตอบรับดีเกินความคาดหมาย สำหรับงาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา สวนทางกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวค่อนข้างต่ำ ในขณะที่ยอดผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 30,622 คน มีผู้สนใจจองและซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มูลค่าราว 280 ล้านบาท ส่วนยอดขอสินเชื่อในงานพุ่งสูงถึง 548 ล้านบาท ด้านเจรจาจับคู่ธุรกิจทำสถิติ 210 คู่ คิดเป็นมูลค่า 187 ล้านบาท หนุนให้เม็ดเงินสะพัดในงานสูงถึง 815 ล้านบาท จากความสำเร็จพีเอ็มจีประกาศจัดใหญ่ส่งท้ายปีกับงาน “มหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์” วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2569 ณ ฮอลล์ 101 ไบเทค บางนา ผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพ หรือต่อยอดธุรกิจห้ามพลาด!!
งาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 ครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สถาบันอาหาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และ ทิพยประกันชีวิต
นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้จัดงาน Franchise Expo Thailand 2026 กล่าวสรุปภาพรวมการจัดงานว่า "จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีอัตราการฟื้นตัวค่อนข้างต่ำ แต่ผลตอบรับการจัดงานกลับเหนือความคาดหมาย โดยตลอด 4 วันมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 30,622 คนจากทั่วประเทศ ช่วงอายุตั้งแต่ 22-65 ปี สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการมองหาธุรกิจและแฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้สู่ทางรอดในภาวะเศรษฐกิจยุคนี้
สำหรับธุรกิจและแฟรนไชส์ยอดนิยมในงาน ปีนี้ธุรกิจสะดวกซักยังครองแชมป์ความนิยมสูงสุด โดยแบรนด์ที่ติดโผ ได้แก่ Speed Queen By VJ Group, 24WASH, โอบี ดีเวลล็อปเม้นท์, Prompt Wash, คลีน สตาร์ โซลูชั่น,WASHENJOY , CleanChain, BearWash และ Trendy Wash ที่สำคัญปีนี้ยังมีธุรกิจหน้าใหม่ที่เบียดอันดับขอเข้าวินด้วย ได้แก่ World Of Pet ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง, บีซีเอ็ม แมเนจเม้นท์ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค, Quickwash ธุรกิจล้างรถอัตโนมัติ , ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และ เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่ง ส่วนแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม ยังครองความนิยมตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็น Merstar & Mim ธุรกิจกาแฟและมัทฉะ, Akiko's Tea, กุยช่ายสวรรค์, 39 Ramen ร่ำรวยเย็นตาโฟ และข้าวมันส์ รวมมูลค่าดีลธุรกิจและแฟรนไชส์ภายในงานสูงถึง 266 ล้านบาท
ส่วนยอดขอสินเชื่อภายในงานปีนี้ทำสถิติสูงถึง 548 ล้าน ภายในงานมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเอสเอ็มอีจากสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และการค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก คือ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม 210 คู่ คิดเป็นมูลค่า 187 ล้านบาท
“สำหรับภาพรวมการจัดงาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 ปีนี้เรียกได้ว่าสร้างผลตอบรับเกินความคาดหมาย จากยอดผู้เข้าร่วมงาน 30,622 คนทั่วประเทศ อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 22-65 ปี แสดงให้เห็นว่าเวทีนี้สร้างโอกาสสำหรับคนที่มองหาอาชีพ ธุรกิจ และแฟรนไชส์ ในทุกช่วงวัยได้อย่างแท้จริง สมดังเจตนารมณ์ของผู้จัดงานที่ต้องการให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายทางเลือกและโอกาสใหม่ ๆ ปลุกผู้คนให้ลุกขึ้นสู้และยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ในยามวิกฤต เราเชื่อว่ายังมีคนที่สนใจมองหาอาชีพเพื่อเริ่มต้น หรือต่อยอดธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เดินหน้าจัดงานธุรกิจแฟรนไชส์สัญจรอีกครั้งในช่วงปลายปีกับงาน “มหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์” ที่ไบเทค บางนา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้” นางสาววิมลณ์เกศ กล่าวปิดท้าย
จากผลตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย พีเอ็มจีจึงมุ่งมั่นสานภารกิจช่วยคนตัวเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยปลายปีนี้เดินเครื่องจัดงานแฟรนไชส์สัญจร กับดีลพิเศษลดแรงส่งท้ายปี ในงาน “มหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์” ที่ยกทัพแฟรนไชส์และธุรกิจน่าลงทุนจากงาน Franchise Expo Thailand พร้อมด้วยธุรกิจแฟรนไชส์หน้าใหม่ จัดเต็มพื้นที่ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ธุรกิจสะดวกซัก ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เบเกอรี่ การศึกษา เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ โรงงานรับจ้างผลิต ขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ตอบโจทย์ทุกงบการลงทุน พร้อมด้วยสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำ เสิร์ฟครบจบกับทำเลทองให้เลือกสรรทั่วประเทศ
ผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุนหรือพลาดโอกาสในครั้งนี้ เตรียมพร้อมปักหมุดรองาน “มหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์” จัดระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2569 ณ ฮอลล์ 101 ไบเทค บางนา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอาชีพให้คนไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวและเข้มแข็งไปด้วยกัน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 094-915-4624 เฟซบุ๊ค : ชี้ช่องรวย , franchise Expo Thailand และ https://www.franchiseexpothailand.com/