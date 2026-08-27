ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป คว้าหนังสือรับรอง "No Objection Letter" จาก US FDA ยกระดับเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล rPET ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด (ThaiPlastic Recycle Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลและแปรรูปขวดพลาสติก PET รวมถึงฝาขวดพลาสติกหลังการบริโภค ให้เป็นเกล็ดพลาสติกคุณภาพสูง ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ หลังได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง "No Objection Letter" จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration หรือ US FDA) สำหรับเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET flakes) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569
การอนุมัติดังกล่าว ครอบคลุมถึงกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล การประเมินแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ว่าได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ US FDA โดยอนุมัติให้นำเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลดังกล่าวไปใช้ในผลิตภัณฑ์ปลายทางได้อย่างปลอดภัยและครอบคลุม ได้แก่การใช้งานในบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรง ทั้งสำหรับกลุ่มอาหารดิบและอาหารแปรรูป
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร สำหรับใช้เป็นฟิล์ม ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า สำหรับการใช้งานเป็นถุงช้อปปิ้งและถุงบรรจุสินค้า การใช้งานที่ไม่สัมผัสอาหารในบรรจุภัณฑ์แบบหลายชั้น เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง No Objection Letter จาก US FDA ในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันและตอกย้ำถึงศักยภาพ มาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับโลกของเกล็ดพลาสติก rPET ของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการขยายบทบาทสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในระดับสากล
นอกจากนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยังชี้ให้เห็นถึงทิศทางตลาดว่า ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเริ่มมีบทบาทในตลาดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากทั้งผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์และผู้บริโภคยุคใหม่ต่างตระหนักและใส่ใจในปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง การได้รับอนุมัติมาตรฐานระดับโลกจาก US FDA ในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกได้อย่างมั่นคง พร้อมเปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการขยายธุรกิจสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลอดจนนำความสำเร็จและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยระดับสากลนี้ ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มประเทศอื่นต่อไป
ทั้งนี้ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการรีไซเคิลอย่างมุ่งมั่น เพื่อเปลี่ยนขวดพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ช่วยลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน