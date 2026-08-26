โรงแรมอีสานเงียบเหงา!! “เดอะรูม บูติกโฮเทล” สกลนคร ปรับตัวเพิ่มฟิตเนส ดึงคนในพื้นที่ใช้บริการ

สถานการณ์ ที่พักและโรงแรมภาคอีสานเข้าขั้นวิกฤติ ปีนี้ นักท่องเที่ยว และคนเข้าพักเงียบเหงาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งปีที่แล้วว่าแย่แล้ว ปีนี้แย่ยิ่งกว่า ลูกค้าลดลงจากปีที่แล้วเหลือไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เดอะรูม บูติก โฮเทล เปิดมากว่า 8 ปี ต้องปรับตัวเพิ่มบริการ สระว่ายน้ำ และฟิตเนส หวังเจาะกลุ่มครอบครัว ดึงคนในพื้นที่ให้มากขึ้น
ชลดา อักฮาดศรี พนักงานเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะรูม บูติก โฮเทล เล่าถึงสถานการณ์ห้องพัก ที่พักในต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดสกลนคร ช่วงนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างย่ำแย่ ลูกค้าหายกว่า ครึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการเกิดขึ้นของที่พักแห่งใหม่ ที่ผ่านมา พยายามปรับตัว โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ และที่กำลังจะเปิดเพิ่ม คือ ฟิตเนส เพื่อรองรับลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว และเพิ่มลูกค้าสำหรับคนในพื้นที่มาใช้บบริการ มากขึ้น การลดลงของลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงนี้ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี
สำหรับเดอะรูม บูติก โฮเทล เป็นห้องพัก แบบรายวัน ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร ราคาค่าที่พัก เริ่มต้นที่ 550 บาท ไปจนถึง 3,880 บาท ลูกค้าสามารถเลือกพักแบบรวมอาหารเช้า และไม่รวมอาหารเช้าได้ ตามความสะดวก เฉลี่ยลูกค้าจะพักในราคาประมาณไม่เกิน 800 บาท กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จะเป็นกลุ่มพนักงานเซลล์ ที่ต้องเดินทางติดต่อลูกค้าในต่างจังหวัด และ นักท่องเที่ยวสายบุญ ที่เดินทางมาทำบุญ หรือ ในช่วงทอดกฐิน ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยอะ
การแข่งขันในย่านนี้ ค่อนข้างมีสูง มีโรงแรมเปิดใหม่ และแข่งขันกับบนโลกโซเชียลฯ ทำให้เราต้องปรับตัวหันมาเน้นการทำตลาดออนไลน์ บนโซเชียลฯ ให้มากขึ้นด้วย เราจะได้ลูกค้าที่เดินทางไปนครพนม แวะพักที่โรงแรมของเรา หรือ นักท่องเที่ยวชาวลาว ก็แวะมาเที่ยว ก็จะแวะพักที่โรงแรมเราก็มีด้วยเช่นกัน และในช่วงนี้ มีโปรโมทชั่นสำหรับเซลล์ที่มาพักที่โรงแรมของเราด้วย
ติดต่อ โทร.099-262-9265