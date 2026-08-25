จังหวัดนครสวรรค์ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดยิ่งใหญ่งาน “มหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์” Nakhonsawan Food & Rice Expo 2026 ชูยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและข้าวพันธุ์ดีสู่นวัตกรรมการค้าโลก
นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2566-2570) ที่มุ่งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ให้เติบโตขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จังหวัดได้กำหนดให้ “อาหารและข้าว”
เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน Soft Power โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2569 นี้ จังหวัดมุ่งเน้นการขยายฐานตลาดจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Logistics Hub) ตามหมุดหมายการพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่า “เรามีเป้าหมายผลักดันให้สินค้าเกษตรของนครสวรรค์เข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในเอเชียและยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้จากซอฟต์พาวเวอร์อาหารทั่วประเทศรวมกว่า 3,500 ล้านบาท และนครสวรรค์พร้อมจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่พิสูจน์ว่า อาหารไทยคือทางออกของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการจัดงานมหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ”Nakhonsawan Food & Rice Expo 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยผลักดันสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้า ข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดนครสวรรค์ด้วย”รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าว
ด้าน นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงรูปแบบและความน่าสนใจของงาน “มหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์” Nakhonsawan Food & Rice Expo 2026 ว่าการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นมหกรรมการจัดจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าข้าวและอาหารของจังหวัดนครสวรรค์แล้วยังเป็นการสร้าง “ระบบนิเวศทางการค้า” ที่รวมนวัตกรรมและการเจรจาธุรกิจไว้ในที่เดียวด้วย โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การจัดแสดงและจัดจำหน่ายข้าวพันธุ์ดีที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เช่น ข้าว กข43 ข้าวหอมใบเตย นครสวรรค์ ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก และยังยกทัพร้านเด็ดและเมนู Soft Power ประจำจังหวัด เช่น ปลากรายรสเด็ดจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเมนูสร้างสรรค์จากเชฟชุมชนที่ผ่านการยกระดับสู่มาตรฐานสากลมาจำหน่ายและจัดแสดงอีกด้วย
“เราตั้งใจให้งานนี้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดให้คนภายนอกเห็นถึงความอร่อยและคุณภาพของข้าวนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักลงทุนมาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ ชิมอาหารชั้นเลิศ และช้อปสินค้าพรีเมียมจากแหล่งผลิตโดยตรง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งในงานนี้เรายังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศด้วย และนอกจากนี้ยังมีความพิเศษสุดของการจัดงานในครั้งนี้ คือเราคำนึงถึงผลกระทบและให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการทำ Carbon Neutrality เพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมของการจัดงานครั้งนี้ ด้วยการซื้อเครดิตคาร์บอนชดเชย ดังนั้น ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม มาเดินช้อปปิ้งในงานนี้ จึงถือว่าได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ” พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวทิ้งท้าย
งาน Nakhonsawan Food & Rice Expo 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ งานนี้สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานหรือร่วมเจรจาธุรกิจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์