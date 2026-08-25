(ชมคลิป) สมุนไพรไทยไม่ใช่แค่อาหารและยา! “ฮานาระ” หยิบ “ใบบัวบก” สกัดผสมในสเปรย์น้ำแร่ ตีตลาดสกินแคร์ไทย หวังให้สมุนไพรไทยแข่งขันตลาดสากลได้

“ฮานาระ” ต่อยอดสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรม สกัด “ใบบัวบก” และข้าวญี่ปุ่น ผสานในสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิว ชูจุดเด่นใช้ง่าย เติมความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิว เจาะกลุ่ม Gen Y–Gen Z พร้อมแพ็กเกจจิ้งแบบรีฟิล เดินหน้าขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันยอดขายราว 500 ขวดต่อเดือน เติบโตปีละ 20% พร้อมรับการสนับสนุนจากภาครัฐผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมองโอกาสสิงคโปร์–มาเลเซีย
นางสาวอังคณารักษ์ ปิมภิวงค์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์สกินแคร์ Hanara (ฮานาระ) เล่าว่า ฮานาระ คือ สเปรย์น้ำแร่ที่มีสารบำรุงผิว ที่มีจุดเด่นคือการนำมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปในสเปรย์น้ำแร่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงผิวพรรณในครั้งเดียว โดยทั่วไปสเปรย์น้ำแร่ที่ผสมมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปด้วยจะยังมีให้เห็นค่อนข้างน้อย ฮานาระ จึงคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยใน 1 ขวดจะช่วยเรื่องการบำรุงผิว ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิวไปในตัว
อีกหนึ่งจุดเด่นคือเป็นแบบสเปรย์ฉีดได้โดยไม่ต้องใช้มือทาอีกรอบ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากสารสกัดสมุนไพรไทยอย่าง “ใบบัวบก” ซึ่งภาพจำของใบบัวบกส่วนใหญ่มักจะอยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม แต่ทางแบรนด์หยิบยกมาเป็นส่วนผสมของสกินแคร์โดยผ่านการวิจัยเรื่องช่วยให้ผิวแข็งแรง รวมถึงสามารถสร้างคอลลาเจนในผิวได้อีกด้วย ทำให้ทางแบรนด์มองเห็นโอกาสในการนำสมุนไพรไทยอย่างใบบัวบกมายกระดับให้กลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ช่วยดูแลเรื่องผิวคนไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของข้าวญี่ปุ่นอีกด้วย
ปัจจุบันดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ ฮานาระ มาได้ประมาณ 4 ปี และผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน อย. และผ่านการตรวจสอบโลหะปนเปื้อน ไม่มีสารเจือปน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับเครื่องสำอางได้ นอกจากนี้สำหรับวิธีการใช้งานสามารถฉีดลงบนใบหน้าได้ทุกเวลาตั้งแต่ หลังล้างหน้า ก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้า รวมถึงสามารถฉีดเพิ่มได้ในระหว่างวัน สำหรับผิวบอบบางสามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป
ในส่วนของกลุ่มลูกค้านั้นทางแบรนด์เปิดเผยว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Gen Y ตอนปลายและ Gen Z ตอนต้น ซึ่งเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย วัยรุ่นยุคใหม่อาจจะไม่นิยมกันนัก แต่ฮานาระได้ออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้วัยรุ่น Gen Z เข้าถึงสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องแพคเกจจิ้งที่สามารถใช้ซ้ำได้ โดยทางแบรนด์จะมีขนาดรีฟิลให้เติม สามารถเติมและนำขวดเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าผู้ชายที่ซื้อใช้ตามแฟนผู้หญิงอีกด้วย
ทั้งนี้สำหรับฐานการผลิตนั้นจะถูกผลิตที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่รับน้ำแร่มาจากจังหวัดระยองแล้วนำมาเข้ากระบวนการให้เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ก่อนนำมาผลิตเป็นสเปรย์น้ำแร่ ซึ่งทางน้ำแร่ที่รับมานั้นได้รับมาตรฐาน มอก. ISO เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้กำลังการผลิตทางแบรนด์จะผลิตรอบละ 500 ชิ้น เพราะต้องการรักษาเชลฟ์ไลฟ์ จึงเลือกผลิตบ่อยมากกว่าปริมาณ เพื่อให้ลูกค้าที่สั่งซื้อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น
การต่อยอดในอนาคตนั้น ทางแบรนด์บอกว่าจะเน้นเรื่องจุดยืนของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและพัฒนาต่อยอดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปโลดแล่นในตลาดสากลได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังวางแผนแตกไลน์สินค้าเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมและสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอนาคตได้
สำหรับราคาขายจะเริ่มต้นขายที่ราคาขวดละ 150-350 บาท โดยขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งในแต่ละช่วงและแพลตฟอร์มจะมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดจะแตกต่างกัน มีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 1-2 ปี นอกจากนี้ในส่วนของยอดขายใน 1 เดือนก็จะสามารถขายได้ประมาณ 500 ขวด เติบโตปีละ 20%
นอกจากนี้แล้วแบรนด์ ฮานาระ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและนำสินค้ามาออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและส่งต่อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่มือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการผลักดันนำสินค้าและวางแผนให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องแพคเกจจิ้งให้ตอบโจทย์สำหรับส่งออกได้ ซึ่งมองโอกาสไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์สเปรย์บำรุงผิวที่มีสารสกัดจากใบบัวบกและข้าวญี่ปุ่นแบรนด์ ฮานาระ นั้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการไทยที่ต่อยอดสมุนไพรไทยมาแปรรูปเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ ซึ่งทางแบรนด์มองว่าสมุนไพรไทยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ ฮานาระ ก็เป็นอีกแบรน์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคคนรุ่นใหม่และต้องการให้สมุนไพรไทยเข้ามามีบทบาทในทุกนวัตกรรม ซึ่งทางแบรนด์เชื่อว่าสมุนไพรไทยเมื่อนำมาแปรรูปผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมจะสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างแน่นอน
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