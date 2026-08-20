Black Pearl รับอานิสงส์! ทองคำ–คริปโตพุ่งแรง ดันมูลค่า เคาะราคา ICO$0.18/หน่วย

ตลาดการเงินโลกกำลังส่งสัญญาณที่น่าจับตา เมื่อ ทองคำและ Bitcoin ปรับตัวขึ้นแรงพร้อมกัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ และความคาดหวังต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 3% โดย Spot Gold ขึ้นไปแตะบริเวณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ Bitcoin กลับขึ้นเหนือ 68,000 ดอลลาร์ และแตะระดับใกล้ 70,000 ดอลลาร์ในระหว่างวัน
หนึ่งในปัจจัยสำคัญมาจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์ เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อรอบ ซึ่งช่วยกดดัน Bond Yield และ Dollar ลง และส่งผลให้ความต้องการในสินทรัพย์อย่างทองคำและ Bitcoin เพิ่มขึ้น (Reuters)
Black Pearl กับโอกาสจากการกระจายสินทรัพย์
สำหรับ Black Pearl Multi-Asset RWA การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิด Managed Diversification อย่างชัดเจน
Black Pearl ถูกออกแบบบนแนวคิดการเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท ทั้ง หุ้น ทองคำ สินทรัพย์ดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ในโลกจริง ทำให้ไม่ได้พึ่งพาการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว
เมื่อทองคำได้รับแรงซื้อจากภาวะ Dollar อ่อนค่าและ Bond Yield ลดลง ขณะที่ Bitcoin ได้แรงหนุนจาก Risk Appetite และสภาพคล่องที่ดีขึ้น โครงสร้าง Multi-Asset จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน
Black Pearl ไม่ได้มองเพียงว่า “สินทรัพย์ไหนกำลังขึ้น” แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบที่สามารถกระจายโอกาสไปยังสินทรัพย์หลายประเภท
ONE ECOSYSTEM.
MULTIPLE ASSETS.
REAL-WORLD VALUE.
การพุ่งขึ้นพร้อมกันของทองคำและ Bitcoin ในครั้งนี้ส่งผลให้สินทรัพย์ที่ Black Pearl ถือไว้ในพอร์ตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของ BPL Token สูงขึ้นตาม และเตรียมเข้ากระดานเทรดภายในไตรมาส4 นี้
จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่าโลกการลงทุนกำลังให้ความสำคัญกับ สินทรัพย์ทางเลือก การกระจายความเสี่ยง และการเข้าถึงสินทรัพย์จริงผ่านเทคโนโลยี Tokenization มากขึ้น