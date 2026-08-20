“พยาบาลย่างกุ้ง” กุ้งย่างเสียบไม้ รายได้เสริมหลังเลิกงาน ขาย 3 ชั่วโมง สร้างยอดขาย 6,000-7,000 บาท ต่อวัน

ไอเดียกุ้งเสียบไม้ย่าง เมนูฮอตฮิตมาแรง ทำเลStreet Food โดยเฉพาะตลาดนัดกลางคืน ร้านไหนทำน้ำจิ้มได้แซ่บและเลือกวัตถุดิบกุ้งที่สดใหม่ มัดใจลูกค้าไปเลย
พยาบาลสาวเมืองมหาสารคาม หารายได้เสริมหลังเลิกงาน
วันนี้ พามารู้จัก กับเจ้าของร้านกุ้งเสียบไม้ย่าง จากจังหวัดมหาสารคาม ของ พยาบาลสาว ที่หาอาชีพเสริมจากงานประจำ ร่วมกับแฟน มาเปิดขายกุ้งเสียบไม้ เปิดขายไม่กี่ชั่วโมง สร้างรายได้วันละ 6,000-7,000 บาท โดยเปิดร้านในช่วงเย็นตั้งแต่ 4 โมงครึ่ง ไม่เกิน 2 ทุ่ม ก็ขายกุ้งจำนวน 30-35 กิโลกรัมหมด และเคยขายได้มากสุดจากการไปออกบูทในงานมหกรรมหุ่นฟางข้าว จัดที่จังหวัดมหาสารคาม ขายได้ต่อคืนไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัม หลายคนยอมที่จะมาต่อคิว เพื่อรอกินกุ้งเสียบไม้ย่าง ของ พยาบาลสาว
"คุณแป้ง" พยาบาลสาว เจ้าของเพจ Milk STAT พยาบาลย่างกุ้ง เล่าว่า เดิมแฟนเปิดร้านเครื่องดื่ม และอยากจะหารายได้เสริมนอกเหนือจากการขายเครื่องดื่ม และส่วนตัวชอบกินกุ้งมาก แฟนก็เลยอย่างนั้น ขายกุ้งย่างเสียบไม้ย่างกัน ในช่วงแรกลองทำน้ำจิ้มกันก่อน แฟนมีการลองปรับสูตรน้ำจิ้มกันเยอะมาก เอาไปลองให้คนรู้จ้ก เพื่อนที่ทำงานได้ชิม และคนในบ้านได้ลองชิม ว่า ต้องปรับอะไร ก็ปรับไปเรื่อย จนได้สูตรน้ำจิ้มที่ลงตัว ก็เลยเอามาขายหน้าร้านเครื่องดื่มของเรา ขายตอนเย็นตั้งแต่ 4 โมงครึ่ง ไปจนกุ้งหมด
เริ่มจาก 5 กิโลกรัมแทบไม่หมด ลงโซเชียลฯ คนตามมากิน
วันนี้ ขายไม่ต่ำกว่า 30 กิโลกรัม
ในช่วงแรกต้องบอกว่า ขายไม่ดีเลย ซื้อกุ้งมา 5 กิโลกรัม ขายแทบไม่หมดต้องมีแบ่งให้คนรู้จักได้ชิมกัน แต่พอหลังจากนั้น ได้ลงเพจแนะนำร้าน คนเห็นหน้าเพจก็ตามมากินกันเยอะมาก ต่างจังหวัดยังตามมากิน หลายคนพอได้กินต่างก็ชื่นชอบน้ำจิ้มของเรามาก ส่วนกุ้งก็ไปรับซื้อกุ้งมาจากแพปลาเลย จะได้กุ้งที่สดมาก บวกกับน้ำจิ้ม จากขายวันแรก 5 กิโลกรัม ไม่หมด พอลงเพจ เพิ่มเป็น 20 กิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเรื่อย จนปัจจุบัน ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 30-35 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงินประมาณ 6,000-7,000 บาท
และล่าสุดเมื่อเดือน มิถุนายนที่ผ่าน มา ทางเทศบาลมหาสารคาม ได้จัดงานมหกรรมหุ่นฟางข้าว และได้ให้เราไปร่วมออกบูทขายกุ้งย่างเสียบไม้ในงาน ผลตอบรับออกมาดีเกินคาด ครั้งนั้น มียอดขายสูงถึงวันละกว่า 80 กิโลกรัม
กำไรไม่เยอะ เพราะราคากุ้งสดไม่แน่นอน
คุณแป้ง เจ้าของเพจ Milk STAT พยาบาลย่างกุ้ง เล่าถึงการขายกุ้งย่างเสียบไม้ ว่า เนื่องจากราคากุ้งไม่แน่ ไม่นอน บางช่วงราคาถูก บางช่วงกุ้งขาดอย่างช่วงหน้าฝน ราคาขยับขึ้นไป แต่เราก็ยังคงต้องขายราคาเดิม ทำให้ช่วงกุ้งแพง ได้กำไรน้อยมาก แต่อาศัยว่า ขายเอาจำนวนเยอะๆ โดยกุ้งที่รับซื้อ ราคาตอนนี้ มีตั้งแต่ 240 บาท ไปจนถึง 280 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนราคากุ้งย่างเสียบไม้ที่เราขายหน้าร้าน เริ่มต้นที่ 10 บาท 12 บาท และ 15 บาท ตามขนาดของกุ้ง ลูกค้าที่มาซื้อกุ้งเสียบไม้ของ ที่ร้าน พยาบาลย่างกุ้ง คนหนึ่งก็ซื้อไม่ต่ำกว่า 3 ไม้ บางคนซื้อ 20-30 ไม้ก็มีเช่นกัน
ทั้งนี้ ในช่วงหลังมีนำปลาหมึกมาปิ้งเสริมด้วย เนื่องจากลูกค้าขอมา เพราะบางคนไม่ชอบการแกะกุ้ง อยากให้เราเอาปลาหมึกมาย่างขายด้วย ซึ่งปลาหมึกย่างไปด้วยกันได้อย่างลงตัวกับสูตรน้ำจิ้มของเรา ในตอนหลังเราก็เลยมีปลาหมึกมาขายเสริมหน้าร้านด้วย ผลตอบรับก็มาดีไม่แพ้กุ้งย่างเสียบไม้ ของเรา
สูตรเด็ดน้ำจิ้ม เตรียมต่อยอดสร้างรายได้จากน้ำจิ้ม
คุณแป้ง ยังได้พูดถึงน้ำจิ้มของเธอว่า ด้วยหลายคนพอได้เห็นคลิปการขายกุ้งย่างเสียบไม้ของเราและตามมากิน บางคนมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาชิมกุ้งย่างเสียบไม้ของเรา และพอได้กินก็ชื่นชอบน้ำจิ้ม และขอซื้อสูตรน้ำจิ้ม บางคนก็ขอซื้อน้ำจิ้ม แต่ตอนนี้ ยังไม่ได้ทำขาย เพราะยังไม่มีเวลาทำ แต่ในอนาคตจะมีเปิดสอนสูตรน้ำจิ้ม หรือ ทำน้ำจิ้มสำเร็จรูปขายด้วย ถ้ายังมีลูกค้าสนใจ
สำหรับการแข่งขันต้องบอกว่าช่วงนี้ ดุเดือดตามกระแส มีร้านเปิดขายกุ้งย่างเสียบไม้เหมือนกับเรา ใกล้ๆ กัน มีไม่ต่ำกว่า 6-7 ร้าน ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะกระแสอะไรมาแรงบนโซเชียลฯ ก็จะมีคนทำกันเยอะ ซึ่งใครชอบร้านไหนก็จะไปกินร้านนั้น เพราะทำง่าย ใครก็ทำได้ ส่วนสูตรน้ำจิ้มก็เรียนรู้กันไป เพราะหัวใจหลักของการขายอาหาร โดยเฉพาะกุ้งย่าง อยู่ที่วัตถุดิบต้องสด และ น้ำจิ้มต้องแซ่บ เท่านั้นเลย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนทำตามกันเยอะ
เมนูเสียบไม้ ตอบโจทย์ตลาดกลางคืนกินง่าย
ส่วนทำเลที่เหมาะกับการขายอาหารปิ้งย่าง อย่างกุ้งย่างเสียบไม้ เหมาะกับสตรีทฟู้ด ตลาดกลางคืน หรือ ตลาดตอนเย็น เพราะถือกินได้ง่าย กลุ่มลูกค้าค่อนข้างหลากหลาย แต่ที่ร้านจะมีน้องวัยรุ่นเยอะ หน่อย เพราะด้วยทำเล กลางเมือง น้องๆ นักเรียน นักศึกษา หลังเลิกเรียนแวะมาซื้อกิน ส่วนลูกค้าทั่วๆไป บางคนก็ซื้อไปย่างเองก็มี หรือ ซื้อที่ไม่เสียบไม้ให้เราย่างให้ก็มีเช่นกัน ซึ่งกุ้งเสียบไม้ตอบโจทย์ตลาดกลางคืน คนมาเดินชิวๆ หาของกินเล่น เมนูเสียบไม้กินง่าย ไม่เฉพาะกุ้ง เมนูอื่น ๆที่เสียบไม้ก็ได้รับตอบรับที่ดี
ติดต่อ Facebook : Milk STAT พยาบาลย่างกุ้ง
โทร. 081-234-0351
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