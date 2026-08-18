สวทช. ตอกย้ำความสำเร็จ 2 ปี FoodSERP เดินหน้าสู่อนาคต ‘Wellness for All’ เปิด 3 บริการใหม่ อัปเกรด SME ไทย สู่ผู้นำตลาดสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการ 3 กลุ่มใหม่ ภายใต้ ฟูดเซิร์ป แพลตฟอร์ม “FoodSERP Platform” ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วย PxSERP: โภชนาการแม่นยำและเมแทบอโลมิกส์ FlavorSERP: นวัตกรรมกลิ่นรส ยกระดับเอกลักษณ์สินค้า และ PetSERP: ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมาตรฐานสูง ภายใต้แนวคิด “Wellness for All: Better Living for People and Pets” พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพของไทย เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive healthcare) และการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Healthy longevity) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยฐานรากทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมแข่งขันในระดับสากล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขุมพลังแห่งงานวิจัย คือกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยแพลตฟอร์ม FoodSERP ของ สวทช. ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็น "เครื่องยนต์วิจัย" ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด Wellness for All ที่ครอบคลุมทั้งคนและสัตว์เลี้ยง การผลักดันระบบนิเวศนวัตกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้ประกอบการว่าภาครัฐพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องแล็บสู่ภาคธุรกิจ และพร้อมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง
ผศ. ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กล่าวว่า แพลตฟอร์ม FoodSERP พิสูจน์ให้ผู้ใช้ประโยชน์ให้เห็นแล้วว่าเราควรเชื่อมั่นในศักยภาพของงานวิจัยไทยว่า มีขีดความสามารถสูงในการตอบโจทย์ตลาด Wellness และ Healthy Longevity ได้อย่างแม่นยำ โดยปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาท และตลาดสัตว์เลี้ยงพุ่งแตะระดับ 1 แสนล้านบาทนั้น การที่ FoodSERP เข้ามาทำหน้าที่เป็น "เพื่อนคู่คิด" ให้กับภาคธุรกิจ ถือเป็นการเดินมาถูกทางอย่างยิ่งในการลดช่องว่างระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี Frontier Research เพื่อชิงความได้เปรียบในตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ได้สำเร็จ
ด้าน ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) สวทช. และรองผู้อำนวยการ ไบโอเทค สวทช. กล่าวเสริมว่า การนำองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงคือหัวใจสำคัญคือสานพลัง "งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และภาคธุรกิจ" ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (IDE) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย โดยล่าสุด ฟูดเซิร์ป แพลตฟอร์ม ขยายบริการใหม่ 3 บริการที่พร้อมตอบโจทย์ในทุกมิติ ได้แก่ PxSERP ที่เน้นโภชนาการแม่นยำและเมแทบอโลมิกส์, FlavorSERP นวัตกรรมกลิ่นรส ยกระดับเอกลักษณ์สินค้า และ PetSERP ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมาตรฐานสูง เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสัตว์เลี้ยง
ภายใต้แนวคิด "Wellness for All: Better Life for People and Pets" โดย ฟูดเซิร์ป แพลตฟอร์ม จะยังคงทำหน้าที่เป็น One-Stop Service ที่สนับสนุน SME ไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ฟูดเซิร์ป เป็นแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (Service Platform for Foods and Functional Ingredients) ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนวัตกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถขยายขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยไปแล้วกว่า 1,000 ราย ส่งผลให้เกิดการกระจายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพสูงไปสู่มือผู้บริโภคมากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ สร้างแรงกระเพื่อมสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) ด้วยมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวมสูงถึง 8,900 ล้านบาท ตอกย้ำบทบาทของ สวทช. ในการเป็นฟันเฟืองหลักที่เปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากห้องแล็บสู่มูลค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้จริง
ภายในงานเปิดตัวมีการจัดแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นนำ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตร SMEs และ FoodSERP สวทช. อาทิ MA-BEEDEE (มา-บีดี): นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ที่วิจัยร่วมกับ FoodSERP สวทช. อุดมด้วยสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ เหมาะสำหรับใช้เสริมหรือทดแทนมื้ออาหาร เพื่อการดูแลโภชนาการให้สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย PRO BILAC (โพร บิแลค): ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจาก FoodSERP สวทช. ในการขยายขนาดการผลิตเซลล์โพรไบโอติก เพื่อช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร Dr.Agei: นวัตกรรมเวชสำอางบำรุงผิวที่ผสานสารสกัดชีวภาพ Green Rice Biome (ได้รับรางวัลจากมูลนิธิข้าวไทยฯ) และ Zinc Bisglycinate ผลงานวิจัยของ FoodSERP สวทช. ช่วยลดเลือนริ้วรอย ฟื้นฟูสมดุลผิว ปรับผิวกระจ่างใส และยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง Bio Mousse & Dentalwell Fresh Mouthwash: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นและน้ำยาบ้วนปากระดับรางวัลเหรียญทอง (IPITEx 2026) ที่ใช้สารสกัดโพสต์ไบโอติก LactoCare-EX ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังและก่อโรคในช่องปาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ผู้สนใจ ฟูดเซิร์ป แพลตฟอร์ม “FoodSERP Platform” สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 72732 (บงกช ซีโฮ่) อีเมล: foodSERP@nstda.or.th ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.nstda.or.th/foodserp/ และเฟซบุ๊ก: www.facebook.com/FoodSERP
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